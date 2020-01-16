Le Groupe Banque européenne d’investissement ouvre un bureau de représentation régionale pour les pays baltes à Vilnius, en Lituanie

Objectifs : soutenir l’activité économique, renforcer ses relations avec les secteurs public et privé, et accroître sa présence dans les trois pays baltes

Marco Francini est nommé chef du bureau

Ce jour, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a inauguré officiellement son bureau de représentation régionale pour les pays baltes à Vilnius, en Lituanie. Lors de la cérémonie, à laquelle assistait Vilius Šapoka, ministre lituanien des finances, Werner Hoyer et Alexander Stubb, respectivement président et vice-président de la BEI, ont dévoilé une plaque commémorative, marquant ainsi l’ouverture officielle de la représentation permanente de la Banque dans la région. La représentation du Groupe BEI dans les pays baltes sera dirigée par Marco Francini.

Werner Hoyer, président de la BEI, s’y est exprimé comme suit : « Les États baltes sont certes petits du point de vue de la population, mais ils revêtent une grande importance pour l’unité européenne. De plus, ils n’ont jamais joui auparavant d’un tel prestige ni d’une telle importance en ce qui concerne l’activité économique, les technologies et l’innovation. Nous sommes ravis d’ouvrir une représentation régionale à Vilnius. Nous signalons ainsi clairement l’intention et la volonté du Groupe BEI de soutenir l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie dans la transition énergétique, ainsi que d’appuyer leurs nombreuses entreprises innovantes, le tout au bénéfice des quelque six millions de personnes qui vivent dans la région. »

Vilius Šapoka, ministre des finances de la République de Lituanie : « Il s’agit d’un pas très important pour tous les États baltes vers une coopération plus étroite avec la BEI. Je me réjouis que la Lituanie dispose de possibilités de financement plus nombreuses à l’appui de secteurs stratégiques qui contribueront aussi à la croissance économique du pays. La coopération de la Lituanie avec le Groupe BEI fait figure de modèle dans l’Union européenne et au-delà. Nous espérons donc pouvoir, grâce au renforcement de notre collaboration, mettre au point conjointement des instruments financiers innovants dans notre pays. Dans le même temps, nous ne manquerons pas de mettre en œuvre bon nombre de projets ambitieux dans les domaines de la finance verte, de la technologie financière et autres. »

L’inauguration du bureau régional du Groupe BEI à Vilnius s’inscrit dans le cadre de sa politique visant à renforcer son implantation dans l’ensemble des États membres de l’UE. Cette présence sur le terrain garantira une certaine proximité avec le marché et une plus grande capacité opérationnelle pour la BEI, de même que des relations institutionnelles plus étroites avec les autorités nationales. Elle aidera dans le repérage et la sélection des projets, dans l’instruction de nouvelles opérations et dans la création de nouvelles possibilités d’intervention du Fonds européen d’investissement (FEI).