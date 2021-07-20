La Banque de développement des Caraïbes (BDC) et la Banque européenne d’investissement (BEI) unissent leurs forces pour accorder un financement de 30 millions d’EUR (36 millions d’USD) aux pays des Caraïbes pour l’achat de vaccins anti-COVID-19 et de nouveaux investissements dans le domaine de la santé.

Le financement concessionnel contribuera à rendre les achats de vaccins et les dépenses de santé publique abordables en cette période difficile pour la région.

La coopération entre la BDC et la BEI s’étend sur quatre décennies et se concentre à présent sur l’action et la résilience climatiques.

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) et la Banque européenne d’investissement (BEI) s’engagent ensemble à mettre 30 millions d’EUR (36 millions d’USD) à la disposition des pays membres emprunteurs de la BDC pour des dépenses sanitaires d’urgence, notamment pour l’achat de vaccins contre le coronavirus, des investissements dans les soins de santé et des efforts visant à limiter la propagation du virus. Ce financement contribuera à protéger les groupes vulnérables et à accélérer la reprise des activités économiques habituelles dans la région.

L’opération renforcera les systèmes de santé publique confrontés à la pandémie, notamment en améliorant les capacités de dépistage, de traçage des contacts et de traitement, la logistique, le stockage, le transport et les activités de suivi, et en facilitant l’achat de vaccins et le déploiement de campagnes de vaccination. Ce financement concessionnel s’inscrit dans le cadre plus large de la coopération entre la BDC et la BEI visant à améliorer la résilience de la région.

Gene Leon, président de la BDC, et Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, ont annoncé l’accord aujourd’hui lors d’une cérémonie virtuelle de signature.

Gene Leon, président de la BDC : « La région a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Les pertes d’emplois ont atteint des niveaux sans précédent, les flux de devises et de transferts de fonds ont été perturbés, et les sources de revenus traditionnelles se sont taries, contrairement aux dépenses publiques dictées par le contexte pandémique, qui ont fortement augmenté. »

« La BDC se félicite de ce partenariat avec la BEI. Ce soutien nous permettra de fournir des vaccins et des services sanitaires à nos populations, préparant ainsi le terrain pour le déroulement en toute sécurité des activités industrielles, commerciales et sociales » a-t-il ajouté.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « En étalant dans le temps le coût de la vaccination de la population et en apportant de nouveaux financements pour les interventions dans le secteur de la santé, le partenariat entre la BDC et la BEI aidera les pays des Caraïbes à protéger les segments vulnérables de leurs populations des conséquences de la pandémie de COVID-19. Ce financement vient compléter les 500 millions d’EUR accordés par l’UE à GAVI, l’Alliance du vaccin, destinés à favoriser un accès abordable et équitable aux vaccins pour 92 pays dans le monde, dont six dans les Caraïbes – Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. »

Werner Hoyer, président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Une solide coopération internationale est essentielle pour mettre fin à la crise liée à la pandémie de COVID-19 et pour favoriser la reprise économique et sociale au niveau mondial. Depuis l’apparition de la pandémie, la Banque européenne d’investissement a collaboré avec divers partenaires dans le monde pour garantir une réponse rapide et ciblée. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la BEI a déjà fourni un appui au mécanisme COVAX afin qu’il puisse mettre à disposition des doses de vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire grâce au financement le plus important qu’elle ait jamais apporté à la santé publique. L’accord conclu aujourd’hui avec la BDC représente une étape clé pour accélérer la reprise dans la région des Caraïbes. »

L’Équipe Europe et COVAX

Le financement d’urgence proposé s’inscrit dans le cadre de la réponse stratégique et opérationnelle de la BEI, en étroite collaboration avec la Commission européenne, à la flambée de COVID-19 à l’extérieur de l’UE. Il s’agit là d’une composante de la contribution de la BEI à la réponse de l’Équipe Europe à la crise résultant de la pandémie de COVID-19.

L’initiative complète la subvention de 8 millions d’EUR (8,6 millions d’USD) accordée par l’UE à l’Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA), afin d’aider à coordonner la réponse régionale de lutte contre la pandémie. Sur ce montant, 1,9 million d’EUR a servi à l’achat de vaccins par l’intermédiaire de COVAX, le mécanisme mondial qui réduit le coût des vaccins et les distribue équitablement entre les pays participants.

Coopération entre la BDC et la BEI

S’étendant sur quatre décennies, la coopération entre la BDC et la BEI se concentre actuellement sur l’action et la résilience climatiques. Au cours des dix dernières années, 120 millions d’USD de financements concessionnels ont été mis à la disposition de projets appuyant l’action climatique dans les Caraïbes, comme les investissements dans l’approvisionnement en eau, l’efficacité énergétique, l’énergie verte, la protection contre les crues et ceux visant à rendre les collectivités locales plus résilientes aux changements climatiques.

Le financement relevant de la riposte à la pandémie de COVID-19 sera géré par la BDC dans le cadre de ses opérations de prêt habituelles avec ses pays membres emprunteurs. Il couvrira des dépenses de fonctionnement et d’équipement visant à renforcer la réponse d’urgence à la crise sanitaire et à accroître la préparation future de la région des Caraïbes aux pandémies. En particulier, il soutiendra l’acquisition de vaccins et le déploiement de campagnes de vaccination.

Le prêt financera aussi l’achat d’équipements et de consommables (matériaux et équipements de protection, mesures d’hygiène et de désinfection) afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 conformément aux plans nationaux applicables en cas de pandémie, de sinistre ou en matière de protection civile. Les investissements liés aux soins de santé dans le cadre de ce partenariat pourront inclure un soutien aux équipements de diagnostic en laboratoire, aux systèmes de production d’oxygène et aux systèmes hospitaliers de terrain pour un déploiement d’urgence.

La BEI dans les Caraïbes

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Environ 10 % de ses prêts sont consacrés à des investissements à l’extérieur de l’Union européenne. Elle est la plus grande banque publique internationale au monde. Depuis sa première opération dans les Caraïbes, elle soutient le développement et l’activité économique dans la région par des prêts et des investissements en fonds propres atteignant à ce jour 2 milliards d’EUR.

En tant que banque de l’UE, la BEI intervient dans les Caraïbes depuis 40 ans, soutenant les infrastructures publiques et le développement du secteur privé au moyen de ses programmes de prêts et d’assistance technique. La BEI s’est engagée à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE en concluant des partenariats à l’échelle mondiale, en prêtant plus de 26 milliards d’EUR à l’appui de projets en faveur du climat et de la durabilité environnementale l’an dernier, et en accordant plus de 5 milliards d’EUR de prêts dans le cadre du soutien face à la pandémie de COVID depuis le début de celle-ci.