Les centres offriront près de 3 200 places en résidence et 500 autres pour des soins ambulatoires

Côté emplois, cet accord contribuera à la création de quelque 1 400 postes

Ce projet permettra de développer le modèle résidentiel de maisons à vivre avec jardin centré sur l’aide complète à la personne

Action climatique : les bâtiments des nouveaux centres seront efficients et leur consommation énergétique sera quasi-nulle

Cet investissement bénéficie de l’appui du « plan Juncker »

La Banque européenne d’investissement (BEI) contribuera à améliorer les services d’assistance aux personnes âgées en Espagne au moyen d’un accord visant à financer la construction de 19 nouvelles résidences. Pour ce faire, la banque de l’UE octroiera à Vitalia Home un prêt de 57,5 millions d’EUR qui permettra de mettre en service ces nouveaux centres conformément au modèle Casas para Vivir con jardín (maisons à vivre avec jardin) développé par l’entreprise espagnole et dont l’objectif est d’améliorer l’environnement des personnes âgées et les soins qui leur sont proposés. Cet accord, signé ce jour au siège social de l’entreprise à Saragosse par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Chema Cosculluela, PDG de Vitalia Home, bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Les nouvelles résidences seront situées dans la Communauté de Madrid, en Catalogne, en Castille-et-León, dans la Communauté valencienne et dans la région de Murcie. Au total, ces nouvelles infrastructures proposeront 3 200 nouvelles places pour des résidents et plus de 500 places pour des personnes ayant uniquement besoin de soins de jour. Ces investissements permettront de développer l’innovant modèle résidentiel Casas para vivir con jardín, centré sur l’aide complète à la personne. Pour ce faire, les nouvelles résidences disposeront d’unités de cohabitation – maisons –, des espaces à l’atmosphère chaleureuse destinés à des groupes de 15 à 20 personnes âgées. Depuis ces maisons, l’accès direct à des terrasses ou des espaces cultivés permettra aux résidents de profiter régulièrement de la convivialité en plein air.

Les bâtiments qui abritent les nouvelles résidences seront à consommation énergétique quasi nulle, c’est-à-dire qu’ils présenteront une consommation d’énergie très réduite de par leur conception et les matériaux utilisés pour leur construction. Grâce à ces mesures d’efficacité énergétique, chaque année, les centres émettront 1 330 tonnes de CO2 de moins qu’un bâtiment traditionnel, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques, autre priorité de la banque de l’UE.

Les nouvelles résidences entreront en service au cours des trois prochaines années. Pour leur construction, environ 1 000 personnes seront embauchées et, une fois en service, elles emploieront quelque 1 400 personnes, pour la plupart des femmes. En effet, les femmes représentent environ 90 % du total des effectifs de Vitalia Home, qui emploie 3 350 personnes au total.

Lors de la cérémonie de signature, qui s’est tenue ce jour à Saragosse, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Il est essentiel de soutenir le secteur de la santé non seulement en raison de son poids et de son potentiel économiques, mais aussi de sa pertinence sociale. Pour ce faire, nous nous réjouissons d’appuyer des investissements comme celui d’aujourd’hui. En effet, ils sont nécessaires pour garantir la disponibilité d’infrastructures qui répondent aux demandes croissantes d’aide aux personnes âgées au moyen de services de haut niveau. Grâce à ce projet, plus de 3 000 personnes pourront bénéficier d’une aide dans des centres dont la conception sera centrée sur l’amélioration de la qualité de vie de l’usager et qui mettront en œuvre des mesures d’efficacité énergétique afin de contribuer à la protection de l’environnement. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen pour l'économie : « Je suis très heureux que l’Union européenne appuie ce financement de 57,5 millions d’EUR destiné à Vitalia Home. Les soins et le bien-être des personnes âgées sont essentiels. Grâce à ce projet, 3 200 places seront ouvertes dans 19 nouvelles résidences pour personnes âgées au cours des trois prochaines années. L’accent sera mis sur la convivialité en plein air. De plus, les centres rempliront les objectifs de l’UE en matière d’efficacité énergétique et créeront 1 400 postes de travail pour le personnel soignant. »

Chema Cosculluela, PDG de Vitalia Home a quant à lui affirmé : « Le projet d’agrandissement de Vitalia Home va au-delà d’une augmentation du nombre de centres et de places. Il constitue une transformation radicale. Nous allons construire 30 nouveaux centres très différents des centres actuels destinés aux personnes âgées. Ils seront dotés d’espaces conviviaux et d’une atmosphère chaleureuse, pour éviter les effets pernicieux de la surpopulation et de la vie en établissement de soin. Nous ne nous contenterons pas de garantir la qualité des soins. Ce qui nous motive, c’est de faire en sorte que les personnes soient heureuses, d’assurer leur bien-être non seulement physique mais aussi émotionnel, en leur offrant la possibilité d’une vie communautaire positive et gratifiante. Nous voulons que les personnes âgées retrouvent dans nos centres la chaleur d’une maison ou d’un foyer. »

Vitalia Home

Vitalia Home compte 57 centres, qui proposent 8 200 places en résidence, et emploie 3 350 personnes. Outre cette première phase d’expansion financée par la BEI, l’objectif de Vitalia Home est d’atteindre 15 000 places en résidence, ce qui permettrait de créer 3 500 emplois supplémentaires.

Le modèle « Casas Para Vivir con Jardín » (maisons à vivre avec jardin) de Vitalia a pour objectif de développer des centres dotés d’espaces accessibles, vastes et lumineux afin de favoriser la mobilité et la sécurité des résidents, complétés par des technologies innovantes destinées à éliminer les freins physiques et pharmacologiques. Ce modèle présente d’autres éléments essentiels comme un tuteur dédié pour chaque résident, le choix des menus, l’intégration des membres de la famille à la vie des centres grâce à des services comme des salles à manger et des appartements destinés à la famille, la proximité et l’ouverture sur l’environnement et l'accent mis sur la recherche et l’innovation technologique.