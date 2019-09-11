© Finavia

630 millions d’EUR en faveur du logement social et abordable en Europe

1,4 milliard d’EUR en faveur des transports urbains et internationaux

2,8 milliards d’EUR pour soutenir les investissements du secteur privé

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé 7 milliards d’EUR de nouveaux financements. Il s’agit notamment de soutenir de nouveaux investissements visant à améliorer la situation en matière de logements sociaux, d’énergies propres, de transports durables, de télécommunications, de santé et d’éducation. La BEI a également approuvé plus de 2,8 milliards d’EUR à l’appui des investissements des entreprises, sous la forme de financements directs et de lignes de crédit auprès de banques locales.

« La réunion de cette semaine à Zagreb témoigne de la collaboration étroite de la banque de l’UE avec la Croatie. Permettez-moi de remercier Andrej Plenković, le Premier ministre, Zdravko Marić, le ministre des finances, et leurs collègues pour leur accueil chaleureux et pour le précieux soutien que la Croatie apporte à la BEI. Ici à Zagreb, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé 7 milliards d’EUR de nouveaux financements qui permettront d’améliorer l’habitat, de réduire les émissions de carbone et de renforcer l’éducation, les soins de santé et la croissance des entreprises », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement.

À l’appui des investissements dans toute la Croatie

Le Conseil d’administration de la BEI s’est réuni à Zagreb, la capitale croate, dans la perspective de la présidence croate de l’Union européenne, et a approuvé l’octroi de 150 millions d’EUR à l’appui de nouveaux investissements réalisés par des entreprises du pays dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie manufacturière.

Accélération des investissements dans les énergies propres et renouvelables

La BEI s’est engagée à soutenir la construction d’un nouveau parc éolien de 94 MW dans le nord de la Pologne, le financement de projets de petite dimension liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables à Chypre et l’installation de sept centrales solaires au Maroc.

Ont également été approuvés un nouveau soutien à une entreprise espagnole de premier plan dans le secteur des technologies énergétiques pour ses activités de recherche et d’innovation dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi qu’un appui à des prises de participation dans des projets de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques de petite dimension en Europe et le financement d’infrastructures énergétiques propres en Afrique.

Amélioration des liaisons de transports urbains et internationaux

Lors de sa réunion de Zagreb, le Conseil d’administration a approuvé plus de 1,4 milliard d’EUR de nouveaux financements dans le secteur des transports.

Ces financements portent notamment sur la modernisation de tramways à Amsterdam, de rames de métro à Barcelone et des transports urbains de Szczecin. De nouveaux investissements permettront également d’accroître la répartition géographique des dispositifs de recharge des véhicules électriques en Italie et de soutenir la recherche dans le domaine des transports numériques et automatisés.

En outre, la BEI s’est engagée à financer l’agrandissement du principal aéroport finlandais à Helsinki et la construction d’un nouvel aéroport à Héraklion, sur l’île grecque de Crète.