Le Conseil d’administration de la BEI se réunit à Zagreb, en Croatie, pour exprimer le soutien de la banque de l’UE, en vue de la toute première présidence croate du Conseil de l’UE.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, rencontre le Premier ministre croate, Andrej Plenković.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, la BEI a apporté 342,5 millions d’EUR de financements en faveur de projets en Croatie.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, la Banque européenne d’investissement (BEI) a appuyé des projets en République de Croatie à hauteur de 342,5 millions d’EUR. En mettant 212,2 millions d’EUR à disposition des petites et moyennes entreprises croates, qui sont l’épine dorsale de l’économie nationale, la banque de l’UE a permis de préserver plus de 47 500 emplois dans le pays. Depuis 2001, le total des prêts de la BEI en Croatie a dépassé les 6 milliards d’EUR.

Lors d’une réunion qui s’est tenue ce mardi à Zagreb, le président de la Banque, Werner Hoyer, a présenté ces chiffres au Premier ministre croate, Andrej Plenković, et passé en revue les activités de la BEI dans le pays. Figurait également à l’ordre du jour la future présidence croate du Conseil de l’Union européenne, une première pour le pays depuis son adhésion à l’UE en 2013.

Werner Hoyer, président de la BEI, s’est exprimé en ces termes : « La BEI continuera d’apporter un soutien concret et pratique à la Croatie, en coopération avec ses partenaires au sein des pouvoirs publics et des entreprises, afin de renforcer la croissance durable et l’emploi dans le pays. Nous sommes très fiers de la façon dont la BEI sert les citoyens croates et leur économie, et la Banque remercie ses partenaires locaux, comme HBOR, pour leur concours. Je constate avec grand plaisir que la BEI bénéficie d’un appui considérable auprès des autorités croates pour relever les grands défis actuels, notamment la lutte contre les changements climatiques, une priorité absolue pour la BEI. »

Andrej Plenković, le Premier ministre croate, a pour sa part déclaré : « Nous sommes fiers de dire que la coopération avec la BEI a des effets positifs considérables sur l’économie croate, en ce qu’elle favorise la croissance des PME et des exportations, la mise au point de nouveaux produits et technologies, ainsi que l’amélioration des infrastructures. À cet égard, la coopération entre la BEI et HBOR, qui est l’un de ses plus importants partenaires locaux, a grandement contribué à satisfaire les besoins économiques croissants grâce aux prêts que la BEI a octroyés à HBOR depuis 2001 pour un montant total de 3 milliards d’EUR. »

Parmi les projets pilotes de la BEI figure la collaboration avec KBC Rijeka, un grand centre hospitalier universitaire situé dans la troisième ville du pays. Grâce aux services de conseil apportés à l’élaboration de la documentation complexe relative au projet et à un prêt de 50 millions d’EUR, quelque 600 000 Croates habitant aux alentours de l'établissement bénéficieront d’un centre clinique et hôpital universitaire modernisé. Rijeka étant une importante destination touristique, ce projet permettra aussi aux millions d’Européens qui visitent la côte croate de profiter de soins de santé de qualité.

Le président de la BEI et le Premier ministre se sont rencontrés au cours de la réunion mensuelle du Conseil d’administration de la Banque, qui s’est tenue pendant deux jours à Zagreb. Avec le Conseil des gouverneurs et le Comité de direction, le Conseil d’administration est l’un des trois organes décisionnels de la BEI. Le Conseil d’administration de la BEI s’est réuni à Zagreb à la veille de la future présidence croate du Conseil de l’UE, qui débutera le 1er janvier 2020.