Le président de la République de Colombie, Iván Duque Márquez, a reçu le président et la vice-présidente de la BEI pour entériner l’accord avec le pays hôte.

L’UE est le principal investisseur appuyant le développement de cette région.

La BEI a prêté plus de 8,4 milliards d’EUR pour promouvoir le développement économique et social de l’Amérique latine.

Werner Hoyer et Emma Navarro, respectivement président et vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), sont depuis ce lundi en Colombie, pays qui accueillera le siège de la banque de l’UE en Amérique latine. À cette fin, le président colombien Iván Duque Márquez et Werner Hoyer ont signé ce jour, au Palais de Nariño, l’accord qui permettra à Bogotá d’héberger cette représentation européenne. Grâce à ce nouveau bureau en Colombie, qui sera la première institution de ce type en Amérique centrale et du Sud, la BEI pourra y renforcer sa présence et élargir ses activités.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord, Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « L’Amérique latine est une des grandes priorités de la BEI à l’extérieur de l’UE. Depuis le début des opérations de la BEI dans la région il y a 26 ans, nous avons mis à disposition plus de 8,4 milliards d’euros (plus de 30,2 billions de pesos) pour soutenir des projets qui contribuent à améliorer la vie des citoyens, à créer des emplois ainsi que des infrastructures, et à appuyer la croissance économique de façon durable. Nous souhaitons non seulement poursuivre en ce sens, mais également élargir notre action. Aussi tenons nous à remercier vivement la Colombie pour son hospitalité et à réaffirmer notre engagement aux côtés de l’Amérique latine. »

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée des activités de la Banque en Amérique latine, s’est exprimée en ces termes : « Le bureau de la BEI à Bogotá permettra de renforcer nos opérations destinées à favoriser le développement durable et inclusif de la région, en soutenant des infrastructures clés tant pour l’essor socioéconomique que pour la lutte contre les changements climatiques. Pour y parvenir, nous nous réjouissons d’avoir pour hôte la Colombie, pays dans lequel la BEI finance actuellement la construction de la première ligne de métro de Bogotá et où nous entendons continuer à investir pour appuyer le processus de paix en finançant des projets dans les zones les plus touchées par le conflit. »

En marge de leur rencontre avec le président Iván Duque Márquez, Werner Hoyer et Emma Navarro ont profité de leur visite à Bogotá pour s’entretenir avec le ministre des finances et du crédit public, Alberto Carrasquilla, et le conseiller présidentiel pour la stabilisation et la consolidation, Emilio Archila.

Financement de projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

La BEI est le plus grand bailleur de fonds multilatéral pour des projets appuyant la lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale. La promotion de l’action en faveur du climat figure également au rang des priorités de la Banque en Amérique latine et, pour renforcer les efforts en ce sens, la vice-présidente Navarro a ratifié ce jour l’accord avec MGM Sustainable Energy Fund II, en vertu duquel une participation de 25 millions d’EUR (environ 90 milliards de COP) sera prise dans ce fonds de capital-investissement qui investit dans des projets améliorant l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Grâce au soutien de la BEI, le MGM Sustainable Energy Fund II pourra appuyer une cinquantaine de projets dans différents secteurs tels que l’éducation, l’industrie hôtelière ou le commerce à des fins de rénovation ou d’adaptation des infrastructures pour réduire leur consommation d’énergie et améliorer leur efficacité énergétique. Les fonds apportés serviront aussi par ailleurs à promouvoir les énergies renouvelables en soutenant des investissements en faveur de petites installations hydroélectriques, de solutions photovoltaïques et de filières exploitant la biomasse. Ces investissements, réalisés dans différents pays d’Amérique latine, permettront de créer au total plus de 2 200 emplois pendant leur phase de mise en œuvre. En outre, ils contribueront à économiser plus de 200 Gwh d’énergie par an et à produire chaque année 450 Gwh d’électricité à partir de sources renouvelables.

L’UE, principal investisseur partenaire de l’Amérique latine

L’Union européenne est le principal coopérateur du développement de la région latino-américaine, son premier investisseur et son deuxième partenaire commercial. La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI soutient économiquement des projets en Amérique latine en octroyant non seulement des prêts à long terme assortis de conditions favorables, mais aussi l’assistance technique nécessaire pour que les incidences sociales, économiques et environnementales de ces projets soient positives. Depuis 1993, année marquant le début de ses activités dans cette partie du monde, la BEI a accordé un volume de financement de plus de 8,4 milliards d’EUR (plus de 30,2 billions de COP) à l’appui de quelque 120 projets dans 14 pays, parmi lesquels la Colombie, où la BEI appuie la construction de la première ligne de métro de Bogotá par un prêt de 400 millions d’EUR (plus de 1,4 billion de COP).

En 2018, la banque de l’UE a intensifié sa contribution au développement durable et à l’action pour le climat en Amérique latine. Elle a prêté 639 millions d’EUR (près de 2,3 billions de COP) pour soutenir 15 projets, ce qui constitue un nombre record d’opérations appuyées par la BEI dans cette partie du monde sur une année. Ces projets ont pour but d’encourager la croissance durable et la lutte contre les changements climatiques.