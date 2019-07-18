Le ministre Donohoe préside le groupe BEI-Irlande pour le financement et décrit les priorités des interventions de la BEI en Irlande

De nouvelles mesures de soutien à l’innovation, à l’industrie agroalimentaire, aux collectivités locales et au logement social seront mises en place dans les prochains mois

Un premier prêt à l’appui de l’innovation et de la commercialisation est octroyé par la BEI à la société dublinoise Cubic Telecom

La BEI accroît et diversifie son activité en renforçant son intervention et ses services de conseil en amont

Des précisions concernant l’activité future de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement en Irlande ont été fournies à l’occasion d’une réunion du groupe BEI-Irlande pour le financement, qui s’est tenue à Dublin plus tôt dans la journée entre des ministres irlandais, Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et des hauts fonctionnaires.

Le nouvel engagement du Groupe Banque européenne d’investissement en Irlande permettra de soutenir davantage les logements sociaux et abordables, d'encourager le développement régional, d’aider le secteur agroalimentaire irlandais à atténuer certaines incertitudes liées au Brexit et d’accélérer l’investissement dans l’innovation.

« L’étroite coopération entre l’Irlande et la Banque européenne d’investissement assure un soutien financier et technique à des projets qui, au niveau national, offrent des débouchés économiques, relèvent les défis sociaux et jugulent la vulnérabilité du pays face au Brexit. La réunion d’aujourd’hui avec des collègues ministres, des hauts fonctionnaires chargés du logement, de l’environnement, des transports et de la finance durable et la BEI, a été l’occasion de renforcer l’impact de l’intervention de la BEI dans le cadre de projets spécifiques. Cette réunion s’est appuyée sur des discussions tenues avec le premier ministre irlandais lors de sa visite d’il y a quelques semaines au siège de la BEI. Dans les mois à venir, la banque de l’UE confirmera de nouveaux financements à l’appui d’investissements prioritaires et renforcera ses services de conseil concernant les investissements dans l’action climatique, le logement, le développement régional et les infrastructures. Le nouveau prêt signé ce matin avec l’entreprise dublinoise Cubic Telecom illustre le renforcement du soutien direct à l’innovation et à la recherche de niveau mondial en Irlande », a déclaré Paschal Donohoe, ministre des finances et gouverneur de la BEI.

« Des discussions régulières avec des ministres et un engagement constant en association avec des partenaires publics et privés dans toute l’Irlande sont essentiels pour améliorer l’impact des opérations de la BEI dans le pays et pour veiller à ce que la Banque puisse contribuer à relever les défis en matière d’investissement dans les domaines du climat, du Brexit et de l’innovation. L’accord portant sur le tout premier prêt octroyé par la BEI à Cubic Telecom permettra d’accélérer la commercialisation et le développement technologique en ce qui concerne l’un des principaux fournisseurs mondiaux de connectivité automobile », a ajouté Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations de prêt en Irlande.

Un solide engagement de la BEI en faveur de l’Irlande qui dépasserait celui de 2018

À la suite d’accords portant sur l’octroi de nouveaux financements totalisant déjà 569 millions d’EUR pour cette année, le Groupe BEI devrait, en 2019, contribuer à nouveau de manière significative à des projets sur l’ensemble du territoire irlandais afin de soutenir l’investissement public et privé auprès d’une série de clients existants et nouveaux. L’intervention de la BEI dépasse déjà cette année celle réalisée en 2018 à la même période.

Renforcer la préparation d’investissements prioritaires

Assorti d’une expérience technique sans égal, acquise dans le cadre de projets dans le monde entier, le soutien qui sera apporté au moyen de financements servira à améliorer l’impact des nouveaux investissements dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, le développement du potentiel éolien marin de l’Irlande, le logement abordable et l'appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de grands projets d’investissement dans les infrastructures.

Soutenir les investissements privés dans l’innovation et la croissance

L’annonce faite aujourd’hui d’un prêt à Cubic Telecom marque le soutien le plus récent de la BEI aux entreprises innovantes à croissance rapide en Irlande. Le groupe BEI élargit ses activités de prêt aux entreprises irlandaises et examine les possibilités de renforcer les financements par apport de fonds propres et le financement de la croissance.

S’appuyer sur l’expérience de la BEI en Irlande

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires les 28 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde. La BEI, qui soutient l’investissement à long terme sur tout le territoire irlandais depuis 1973, a prêté ces dix dernières années plus de 7 milliards d’EUR à l’appui de l’éducation, des transports, de la santé, du logement social, de l’énergie, de l’agriculture et des entreprises.