Chypre a été le principal bénéficiaire des financements de la BEI l’année dernière.

La banque de l’UE soutient l’activité d’investissement des entreprises, les infrastructures publiques et le transport maritime vert.

Une délégation de haut niveau de la BEI examine les priorités de financement avec Nicos Anastasiades, le président chypriote, et Harris Georgiades, le ministre des finances.

Après ses entretiens avec le président chypriote, Nicos Anastasiades, et le ministre chypriote des finances, Harris Georgiades, à Nicosie plus tôt dans la journée, le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a annoncé que 210 millions d’EUR de nouveaux financements avaient été accordés en 2018 pour des projets à Chypre.

Ce montant représente plus de 1 % du PIB total et fait de Chypre le principal bénéficiaire des financements de la BEI en 2018 parmi l’ensemble des pays de l’UE, à l’aune du PIB.

« La Banque européenne d’investissement a déjà mis plus de 4 milliards d’EUR à disposition pour financer des investissements porteurs de changement à Chypre depuis 1981 et ces dernières années, elle a redoublé d’efforts pour soutenir de nouveaux projets ainsi que l’essor des entreprises qui est essentiel pour le pays. Une fois encore, la Banque européenne d’investissement a obtenu des résultats impressionnants qui profitent directement à la population chypriote et contribueront à la croissance économique durable dans les années à venir. Les réunions fructueuses avec le président Hoyer et ses collègues vont permettre à Chypre de bénéficier plus encore de nouvelles possibilités de financement offertes par la BEI dans les prochaines années », a déclaré Harris Georgiades, ministre des finances de la République de Chypre et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« Nos actions confirment la ferme volonté du Groupe BEI de soutenir des investissements porteurs de transformation à Chypre ainsi que l’économie chypriote. Les nouveaux financements de la BEI, d’un volume total de 210 millions d’EUR, accordés à des contreparties chypriotes en 2018 ont permis de mobiliser 350 millions d’EUR de nouveaux investissements. Grâce à cet appui renforcé, la banque de l’UE accélère l’investissement des entreprises, améliore les services publics et renforce le savoir-faire global en matière de transport maritime », a affirmé Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Débloquer de nouveaux investissements dans les entreprises

L’année dernière, la BEI a accordé plus de 140 millions d’EUR de nouveaux financements pour soutenir l’investissement du secteur privé au moyen de nouveaux programmes de prêt en faveur des petites et moyennes entreprises avec des banques chypriotes. Ces programmes de prêt permettent aux entreprises locales de bénéficier de taux d’intérêt attrayants et de financements à long terme.

Depuis le lancement du programme de la BEI consacré aux PME et aux ETI en 2014, plus de 450 nouveaux projets d’investissement d’entreprises chypriotes ont été soutenus et 780 millions d’EUR ont été mis à disposition pour accélérer l’activité d’octroi de prêts des banques locales aux entreprises.

Ces dernières années, dans le cadre de son appui aux investissements des entreprises à Chypre, la BEI a notamment soutenu le secteur du tourisme, mais également accordé des financements ciblés en faveur d’entreprises formant ou employant des jeunes.

De nouveaux investissements financés dans les infrastructures publiques

En 2018, la BEI a octroyé 60 millions d’EUR de nouveaux financements pour des investissements dans des infrastructures prioritaires. Ces ressources ont permis de financer de nouveaux investissements dans des projets ayant trait aux infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement, aux transports, à la revitalisation urbaine, à l’énergie et à l’environnement à Chypre.

Premier concours de la BEI dédié au transport maritime à Chypre

L’année dernière, la BEI a décidé d’octroyer, dans le cadre de son programme de garantie pour le transport maritime vert, 10 millions d’EUR à la société Eureka Shipping basée à Chypre pour financer la construction de trois nouveaux navires écologiques.

Financements à venir à Chypre

Pour l’avenir, la BEI prépare des financements pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les logements abordables et pour étudiants, ainsi que de nouvelles lignes de crédit pour aider les entreprises à investir.

La BEI, qui a pour actionnaires directs les 28 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde.