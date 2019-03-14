©Richard Willis/ wiechers beck architekten / Treibhaus Landschaftsarchitektur

Une enveloppe de 905 millions d’EUR permettra de financer des projets dans le domaine des transports ferroviaires et routiers dans toute l’Europe.

1 milliard d’EUR sera consacré aux investissements dans les entreprises, notamment en matière d’innovation.

Le logement abordable à Berlin et la construction d’un nouvel hôpital en Belgique bénéficieront également d’un soutien.

Réuni en début de journée à Luxembourg, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un montant total de 2,7 milliards d’EUR de nouveaux financements qui contribueront à améliorer les services publics, à moderniser les infrastructures et à renforcer les investissements du secteur privé.

« Les projets approuvés aujourd’hui par la banque de l’UE auront des impacts directs : transports plus rapides, accès à l’eau potable et à plus de logements abordables ainsi qu’à de meilleurs soins hospitaliers. La BEI est la banque Européenne du climat, et les projets approuvés aujourd’hui contribueront à lutter contre le changement climatique, un défi de plus en plus urgent pour l’Europe et le monde », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement.

Transformation des transports urbains, maritimes et transfrontaliers

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé 905 millions d’EUR de nouveaux financements pour sept projets dans le secteur des transports en France, aux Pays-Bas, en Lettonie, en Autriche et en Allemagne.

Une fois réalisés, ces investissements contribueront à réduire les temps de trajet des navetteurs à Paris, Amsterdam et dans le nord de l’Allemagne.

La BEI va également participer au financement des travaux d’élargissement du tunnel transfrontalier des Karawanken, long de 8 km, entre l’Autriche et la Slovénie.

Modernisation des infrastructures liées à l’eau et amélioration des mesures de protection contre les inondations

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé de nouveaux investissements à long terme, pour un montant total de 177 millions d’EUR, visant à améliorer l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et la protection contre les inondations au Kosovo, en Biélorussie et aux Pays-Bas.

Au Kosovo, la BEI apportera son concours à un projet visant à assurer le traitement de toutes les eaux usées de Gjilan, la quatrième ville du pays.

Des prêts de la BEI serviront également à financer la modernisation de services liés à l’eau et au traitement des eaux usées en Biélorussie, ainsi que l’amélioration du traitement de l’eau potable dont la teneur en fer dépasse actuellement les niveaux internationalement admis.

Aux Pays-Bas, en collaboration avec la NWB Bank, la BEI appuiera de nouveaux investissements réalisés par des autorités régionales des eaux pour renforcer la protection contre les inondations et améliorer la gestion de l’eau. Cette initiative permettra d’adapter des infrastructures existantes aux effets des changements climatiques, comme le prévoit le programme national Delta.

Appui aux investissements des entreprises

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé plus d’un milliard d’EUR de nouveaux prêts qui permettront de soutenir directement l’innovation et la recherche et d’appuyer des investissements réalisés par des entreprises privées espagnoles et chypriotes en coopération avec des banques locales.

Amélioration du logement, des soins de santé et des communications

La BEI va apporter son concours à la construction de 1 300 nouveaux logements sociaux et abordables à Berlin ainsi que d’un hôpital ultramoderne desservant 430 000 personnes dans la ville belge de Charleroi.

Le Conseil d’administration a également décidé d’appuyer la pose d’un nouveau câble sous-marin qui facilitera l’accès à l’internet et améliorera les télécommunications au Cap-Vert.

1,1 milliard d’EUR de nouveaux investissements soutenus au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

Le financement de trois projets approuvés ce jour par le Conseil d’administration de la BEI bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).