870 millions d’EUR de financements prévus de 2019 à 2020 pour les infrastructures et le secteur privé

Le projet « Deir Alla Water Supply and Sanitation » bénéficiera d’un financement de 65 millions d’EUR et desservira 85 000 personnes

La BEI ouvre un bureau à Amman pour renforcer ses relations avec ses partenaires

La Banque européenne d’investissement (BEI) prévoit d’accorder 870 millions d’EUR sous la forme de prêts et d’aides non remboursables, de 2019 à 2020, afin de soutenir les infrastructures et le développement du secteur privé dans le cadre de sa contribution au soutien que l’UE fournit à la Jordanie. Aujourd’hui à Londres, aux côtés de dirigeants européens et mondiaux, Werner Hoyer, président de banque de l’UE, a annoncé les plans de la BEI à l’occasion de la conférence « Jordanie : croissance et perspectives – l’initiative de Londres 2019 », organisée par le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le gouvernement britannique.

Lors de cette conférence, le gouvernement jordanien et la BEI ont signé un accord de prêt de 65 millions d’EUR pour financer l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau dans les arrondissements de Deir Alla et d’Al Karameh dans la vallée du Jourdain, ainsi que la construction d’un réseau centralisé de collecte et de traitement des eaux usées dans l’arrondissement de Deir Alla. Le soutien de la BEI s’inscrit dans le cadre de l’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI, qui vise à renforcer la capacité des pays du voisinage méridional de l’UE à résister aux chocs. Le projet bénéficiera d’une aide non remboursable supplémentaire de 16,3 millions d’EUR du Fonds pour l’initiative Résilience économique. Le concours financier de la BEI permettra d’améliorer les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement desservant plus de 85 000 habitants de la vallée du Jourdain, et il aura des retombées positives pour l’agriculture, l’environnement et le tourisme de la région.

L’accord a été salué par d’importants partenaires jordaniens et de l’UE.

« Au moment où des dirigeants se réunissent à Londres pour déclarer leur soutien à la Jordanie, la banque de l’UE témoigne de l’engagement de l’Europe envers la résilience, la stabilité et la qualité de vie dans le pays. Des projets tels que « Deir Alla Water Supply and Sanitation » fournissent des services d’eau dont bénéficient aussi bien les Jordaniens que les réfugiés. Nous devons aider les investissements publics, mais aussi principalement nous concentrer sur les financements privés. En Jordanie comme ailleurs, les ressources publiques seules ne suffiront jamais à enclencher une croissance durable, inclusive et à même de contribuer à la compétitivité et à la résilience futures. Nous avons d’autres projets en réserve, qui feront plus que doubler notre investissement dans le pays au cours des deux prochaines années, le portant à plus d’un milliard de dollars. Deux tiers de nos investissements cibleront le secteur privé. Le nouveau bureau que nous venons d’ouvrir dans les locaux de la délégation de l’UE à Amman jouera un rôle clé dans la contribution de la banque de l’UE à la concrétisation des efforts et de la vision du pays, en assurant la coordination avec nos partenaires sur le terrain et en collaborant étroitement avec les autorités » a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement à l’occasion de la cérémonie de signature.

« Les autorités jordaniennes sont reconnaissantes envers la BEI pour les nouveaux financements qu’elle vient d’accorder à l’appui de nos projets visant à améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Au fil des ans, la BEI a soutenu de manière significative le développement économique de la Jordanie en investissant dans des secteurs clés de notre économie tels que l’activité minière, l’industrie, l’eau, l’éducation et l’énergie, en plus des opérations du secteur privé » a déclaré Mary Kawar, ministre de la planification et de la coopération internationale. « En outre, je voudrais remercier les bailleurs de fonds de l’UE qui soutiennent l’initiative Résilience économique pour l’assistance technique et les subventions à l’investissement fournies au projet » a ajouté Mme Kawar.

Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré : « Le partenariat entre l’UE et la Jordanie est fort et solide, et l’UE s’est engagée à soutenir la stabilité et la résilience de la Jordanie. Avec cet accord de financement, nous consolidons davantage notre engagement mutuel à respecter les priorités du partenariat, dont nous avons convenu en 2016, ainsi que notre détermination commune à renforcer le développement économique et social de la Jordanie. Le financement par la BEI du système d’approvisionnement en eau bénéficiera à certains des groupes les plus vulnérables en Jordanie et aura un impact positif sur l’environnement dans le pays. »

Johannes Hahn, commissaire pour la politique européenne de voisinage et les négociations d’élargissement, a déclaré : « Je tiens à féliciter les autorités jordaniennes et nos collègues de la BEI pour la signature, aujourd’hui, de la convention de financement visant à améliorer l’approvisionnement en eau dans la vallée du Jourdain. Ce projet est un bon exemple de la manière dont l’UE cherche à améliorer les conditions de vie des habitants de cette région vulnérable, qu’il s’agisse de la population locale ou des réfugiés syriens. La Commission européenne a eu l’honneur de soutenir l’élaboration de ce projet et attend avec intérêt sa mise en œuvre. »

M. Alistair Burt, ministre pour le Moyen-Orient : « Le gouvernement britannique soutient avec détermination les plans ambitieux de la Jordanie pour réformer et revitaliser son économie. Nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan pour aider la Jordanie à construire de nouvelles infrastructures et ainsi préparer un avenir lumineux pour sa population. Nous nous félicitons de l’engagement pris par la Banque européenne d’investissement d’investir en Jordanie et de contribuer au développement de son secteur privé, en stimulant la croissance et en multipliant les possibilités pour les entreprises jordaniennes, britanniques et internationales. »

Andrea Matteo Fontana, ambassadeur de l’Union européenne en Jordanie, a ajouté : « L’UE soutient le secteur de l’eau en Jordanie d’une manière globale, notamment via son programme d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée (MeHSIP), qui dispense des conseils techniques et fournit un soutien directement aux promoteurs pour la préparation de leurs projets d’investissement relatifs aux secteurs de l’eau et de l’environnement des pays du sud de la Méditerranée. L’exploitation durable de ressources en eau limitées est d’une importance vitale en Jordanie et le projet destiné à Deir Alla et à Al Karameh jouera un rôle important en favorisant le renouvellement des réseaux d’approvisionnement en eau. »

Le projet « Deir Alla Water Supply and Sanitation » est un bon exemple de coopération entre les bailleurs de fonds et la BEI visant à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre du projet. Il est financé au titre de la garantie du mandat de prêt extérieur (MPE) fournie par l’UE à la BEI. L’étude de faisabilité a été élaborée avec le soutien du programme d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée (MeHSIP) financé par l’UE.

L’aide non remboursable destinée à l’élaboration de l’étude de faisabilité a été fournie par l’initiative Action pour le climat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (CAMENA). CAMENA est une dotation destinée à l’action en faveur du climat, qui bénéficie du soutien exclusif du ministère britannique du développement international et est gérée par la BEI. Jusqu’à présent, le dispositif CAMENA a permis d’accorder des aides non remboursables à l’appui de douze opérations pour un montant total d’environ 11,6 millions d’EUR.

La BEI prévoit d’accorder 800 millions d’EUR sous la forme de prêts sur la période 2019-2020, répartis entre le secteur public (200 millions d’EUR) et le secteur privé (600 millions d’EUR). En outre, 70 millions d’EUR d’aides non remboursables devraient être obtenus pour des projets dans différents secteurs, notamment ceux de l’eau, de l’efficacité énergétique, du soutien aux PME, de la microfinance, etc.

Fin 2018, la BEI a ouvert son bureau d’Amman dans les locaux de la délégation de l’UE afin d’assurer la coordination et la liaison avec les autorités jordaniennes ainsi qu’avec les associations professionnelles et les investisseurs dans le pays.

Depuis 2007, la Banque a accordé au total 660 millions d’EUR de financements en faveur de secteurs économiques et sociaux clés en Jordanie. Le secteur de l’eau représente 38 % de l’ensemble des opérations de prêt de la Banque dans ce pays, suivi par les secteurs de l’énergie, de l’industrie, des transports et de l’éducation.