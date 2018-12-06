© NTR

84 millions d’EUR fournis par la BEI pour le financement d’investissements à long terme dans les énergies renouvelables en Europe

L’Irlande désignée marché principal pour le fonds

Déploiement attendu de 500 millions d’EUR de fonds propres et 700 millions d’EUR de prêts

Première intervention de la BEI à l’appui d’un fonds irlandais de type ICAV visant à attirer des investisseurs institutionnels et des fonds de pension

La Banque européenne d’investissement (BEI), premier bailleur de fonds international au monde dans le domaine des énergies renouvelables, va confirmer ce jour son intention de soutenir les investissements dans les énergies renouvelables en Europe en collaboration avec la société NTR plc basée à Dublin.

Le concours de 84 millions d’EUR de la BEI à l’appui de NTR Renewable Energy Income Fund II sera annoncé lors d’une conférence de la Banque sur les investissements qui se tiendra à la Banque centrale d’Irlande et à laquelle participeront les principaux ministres irlandais, le président de la BEI, Werner Hoyer, et plus de 200 représentants du monde des affaires et de la finance ainsi que des pouvoirs publics.

« Nous voulons faire de l’Irlande un chef de file dans l’action menée face aux changements climatiques. Être un leader, c’est agir maintenant, savoir repousser ses propres limites et saisir les opportunités d’affaires qu'offre une économie sobre en carbone. Pour les suiveurs, les coûts d’ajustement in fine sont bien plus élevés et les possibilités bien moindres, voire inexistantes. Pour atteindre cet objectif audacieux, il est essentiel d’exploiter les énergies propres, et stimuler les financements du secteur privé pour les projets ayant trait aux énergies renouvelables peut aider à faire baisser les coûts pour les consommateurs et à accélérer et renforcer la transition vers des technologies à faible intensité de carbone », a déclaré Richard Bruton, ministre irlandais des communications, de l’action en faveur du climat et de l’environnement.

« Je me félicite de la contribution de 84 millions d’EUR de la BEI à l’objectif ambitieux qu’a le fonds irlandais NTR de soutenir les projets axés sur les énergies renouvelables en Irlande et ailleurs en Europe dans les années à venir. Cette nouvelle intervention témoigne de l’engagement renforcé de la Banque européenne d’investissement à promouvoir les investissements porteurs de transformations en coopération avec des partenaires irlandais », a ajouté le ministre.

« À l’heure où les grands acteurs mondiaux de l’action en faveur du climat se réunissent en Pologne pour débattre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, le nouveau financement de 84 millions d’EUR acheminé par NTR à l’appui de projets relatifs aux énergies renouvelables dans toute l’Europe illustre la détermination de la banque de l’UE à accélérer les investissements essentiels pour lutter contre les changements climatiques. Pour pouvoir concrétiser l’objectif mondial ambitieux d’accélération de l’action en faveur du climat, il est capital de renforcer l'investissement en s’appuyant sur les investissements institutionnels », a déclaré Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La nouvelle coopération de NTR avec la Banque européenne d’investissement reflète notre ambition commune d’assurer des investissements à long terme dans des projets relatifs aux énergies renouvelables essentiels aux fins des engagements pris par l’Europe à l’égard du climat. Nous nous félicitons du soutien de 84 millions d’EUR apporté par la BEI et nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec elle dans les années à venir », a affirmé Rosheen McGuckian, PDG de NTR plc.

Un vaste champ d’action qui reflète l’ampleur du déficit d’investissement dans les énergies renouvelables

NTR Renewable Energy Income Fund II financera des projets solaires et éoliens terrestres entièrement nouveaux ainsi que des projets de stockage de l’énergie associés à des projets éoliens et solaires.

Les technologies de stockage de l’énergie n’en sont encore qu’à leurs débuts et pour atteindre les objectifs en matière de climat, il est impératif de faire en sorte que l’offre d’énergies renouvelables couvre plus efficacement les pics de la demande.

Des financements à long terme essentiels pour les énergies renouvelables

Le nouveau fonds fournira des financements en fonds propres à long terme (plus de 25 ans) avec pour objectif d’accélérer le développement de projets de petite et moyenne dimension ayant trait aux énergies renouvelables. L’expansion de ces projets est actuellement freinée par la disponibilité limitée des financements à long terme.

Au terme d’une analyse détaillée des tendances de l’investissement dans les énergies renouvelables en Europe, NTR Renewable Energy Income Fund II entend soutenir entre 15 et 20 projets distincts relatifs aux énergies renouvelables, représentant une production d’électricité propre d’environ 700 MW.

Mobiliser de nouveaux financements pour les énergies renouvelables dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe

Le soutien de la BEI à NTR Renewable Energy Income Fund II, qui s’inscrit dans le droit fil des financements à long terme de projets entièrement nouveaux, bénéficie de la garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (Plan Juncker).

Première intervention de la BEI à l’appui d’un fonds de type ICAV

La contribution de 84 millions d’EUR de la BEI représente la toute première intervention de la Banque destinée à promouvoir des investissements via un ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle, ou organisme irlandais de gestion collective d’actifs). Il s’agit d’une nouvelle structure de fonds visant plus d’efficacité et d’efficience, mise en place récemment en Irlande et qui constitue un modèle pour les futurs fonds européens d’investissement à long terme dans les infrastructures.

Des investisseurs institutionnels, dont des fonds de pension et des compagnies d’assurance, devraient également s’engager dans NTR Renewable Energy Income Fund II.

La prise de participation de la BEI dans le fonds devrait intervenir dans les semaines à venir et la levée de fonds devrait avoir lieu une fois les détails techniques réglés avec les investisseurs.

L’année dernière, la Banque européenne d’investissement a mis 4,4 milliards d’EUR à disposition pour des investissements dans des projets relatifs aux énergies renouvelables dans le monde entier et en mai, elle a confirmé un financement de 79,5 millions d’EUR pour le parc éolien d’Oweninny dans le comté de Mayo.