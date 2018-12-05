Le président de la BEI, des ministres irlandais et plus de 200 parties prenantes cibleront les priorités d’investissement.

Ils s’appuieront sur des études de cas portant sur des projets publics et privés à fort impact en Europe.

La BEI dévoilera de nouveaux financements à l’appui des infrastructures liées aux énergies renouvelables.

La conférence organisée ce jeudi à la Banque centrale d’Irlande par le ministère irlandais des finances et la Banque européenne d’investissement (BEI) – la plus grande banque publique internationale au monde – permettra aux participants de se pencher sur l’expérience fructueuse acquise dans toute l’Europe à la faveur du soutien apporté dans les secteurs du logement, des énergies renouvelables, de l’innovation dans les PME et les grandes entreprises, ainsi que de la lutte contre les changements climatiques.

L’objectif est de déterminer les moyens de renforcer l’appui du Groupe BEI aux futurs investissements prioritaires en Irlande et d’améliorer l’accès aux financements pour les entreprises les plus vulnérables au Brexit.

« Depuis 1973, divers investissements porteurs de transformations en Irlande ont bénéficié de l’expérience technique et du soutien financier de la Banque européenne d’investissement. S’inspirant des réunions régulières du groupe BEI-Irlande pour le financement, la conférence de cette semaine a pour but de tirer des enseignements des opérations menées récemment en Irlande et ailleurs en Europe afin d’utiliser encore mieux les ressources de la BEI dans les années à venir. Grâce au concours de mes collègues ministres, des acteurs publics et privés et des dirigeants de la BEI ainsi réunis, il sera possible d’accroître encore davantage les retombées positives des futurs investissements », a déclaré Paschal Donohoe, ministre irlandais des finances et gouverneur de la BEI.

« Depuis l’ouverture il y a deux ans de la première représentation permanente de la BEI en Irlande, la coopération avec les partenaires irlandais a permis un engagement plus large pour mobiliser et accélérer des investissements cruciaux à Cork, Mayo, Limerick et Dublin ainsi que dans d’autres régions du pays. La présentation d’opérations de financement par la BEI d’investissements publics et privés dans les secteurs des énergies renouvelables, du logement, de l’efficacité énergétique, des transports, de l’innovation dans les PME et les grandes entreprises au sein d’autres pays de l’UE peut contribuer à trouver des pistes pour lever les obstacles et les contraintes entravant les investissements dans l’économie la plus florissante de la zone euro, en particulier dans le contexte du Brexit », a indiqué Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé des activités en Irlande.

La conférence permettra d’examiner les retombées de plus de 7 milliards d’EUR de financements accordés par la Banque européenne d’investissement en faveur de projets mis en œuvre dans toute l’Irlande au cours des dix dernières années. Les orateurs exposeront également les nouvelles voies qui s’ouvrent pour soutenir différentes formes d’investissement en Irlande dans le cadre d’une série de mécanismes de financement récemment lancés à l’appui de l’innovation, des grandes entreprises et des infrastructures.

Parmi les intervenants qui prendront la parole à cette conférence organisée à la Banque centrale d’Irlande, figureront Paschal Donohoe, ministre irlandais des finances et gouverneur de la BEI, Werner Hoyer, président de la BEI, et Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé des opérations en Irlande. Les ministres irlandais Murphy, McEntee et D’Arcy s’exprimeront au sujet du logement, du Brexit et de la finance durable.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, interviendra lors de la conférence alors qu’il entamera une visite de deux jours à Dublin au cours de laquelle il rencontrera des membres du gouvernement et des dirigeants du monde des entreprises.

Des représentants de l’Autorité nationale des transports, de la NDFA et de KPMG examineront les financements récemment octroyés par la BEI pour l’extension du terminal de conteneurs du port de Cork (80 millions d’EUR) et la construction du réseau LUAS à Dublin, afin de tirer des enseignements en vue de la réalisation de futurs investissements durables à l’appui des transports dans le pays.

De nouveaux financements de grande ampleur dans le domaine des énergies renouvelables en Irlande seront également annoncés lors de l’événement.