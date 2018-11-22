La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) ont organisé conjointement la Journée de l’Afrique 2018 de la BEI à Addis-Abeba (Éthiopie). LI Yong, directeur général de l’ONUDI, et Werner Hoyer, président de la BEI, ont ouvert cette manifestation de haut niveau, aux côtés de la présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde.

Cette année, la Journée de l’Afrique de la BEI avait pour thème central l’industrialisation durable en Afrique, notamment l’importance d’un développement industriel inclusif et durable pour l’avenir du continent. Les tables rondes de haut niveau ont envisagé le sujet sous différents angles (commercial, politique et financier), tout en examinant les principaux jalons à l’échelle internationale, tels que la troisième Décennie du développement industriel de l’Afrique (DDIA III) et le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

« Afin de garantir à toutes les femmes et à tous les hommes du continent un avenir prospère, il est essentiel de veiller à ce que le développement industriel durable de l’Afrique soit inclusif. Comme nous le savons tous, aucun pays n’a pu progresser sur le plan économique et social sans avoir développé un secteur industriel de pointe », a affirmé LI Yong, directeur général de l’ONUDI.

Werner Hoyer, président de la BEI, s’est exprimé ces termes : « La moitié de la population de l’Afrique subsaharienne a moins de 25 ans. D’ici à 2035, la population en âge de travailler en Afrique subsaharienne dépassera celle du reste du monde. En outre, l’Afrique, qui se caractérise par sa diversité, présente un potentiel énorme dans tous les secteurs, toutes les régions et toutes les branches d’activité. Nous devons aider les jeunes hommes et femmes, sur l’ensemble du territoire africain, à exploiter leur potentiel en investissant dans les compétences et dans l’entrepreneuriat. Avec des partenaires comme l’ONUDI, nous devons faciliter une transition, de l’aide à l’investissement, une condition préalable pour passer de la réduction de la pauvreté à la croissance et à la prospérité. En tant que banque de l’UE chargée d’investir à l’appui de l’action extérieure de l’Union, nous nous y engageons fermement. »

Cette manifestation a rassemblé un très grand nombre de parties prenantes, dont des représentants des pouvoirs publics, des représentants de communautés économiques régionales, des institutions de financement du développement, des agences de l’ONU, des ONG, ainsi que des acteurs du secteur privé et du monde universitaire.

L’ONUDI s’associe à l’État éthiopien dans le cadre d’un Programme de partenariat pays (Programme for Country Partnership ou PCP) destiné à soutenir le pays dans la réalisation de ses objectifs de développement industriel. Parmi les initiatives prioritaires de ce programme figure la création d’un parc industriel axé sur le cuir, Modjo Leather City, qui bénéficie du soutien de la BEI.

La BEI, dont le siège se situe à Luxembourg, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE) et a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde. La BEI est présente dans plus de 160 pays et active en Afrique depuis 1963.

L’ONUDI est une agence spécialisée des Nations unies établie à Vienne qui a pour mission d’encourager le développement industriel inclusif et durable en faveur de l’éradication de la pauvreté, d’une mondialisation inclusive et de la sauvegarde de l’environnement.

Texte intégral du discours de Werner Hoyer, président de la BEI.