La BEI accorde un prêt de 150 millions d’EUR destiné à financer des travaux de réaménagement du centre médical universitaire Radboud, notamment la construction d’un nouveau bâtiment et la rénovation d’installations existantes.

L’opération comprend également des investissements en faveur du développement durable.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de prêt de 150 millions d’EUR avec le centre médical universitaire Radboud (Radboud UMC) de Nimègue aux Pays-Bas. Ce financement vient appuyer le réaménagement et la modernisation de l’hôpital universitaire, notamment la construction d’un nouveau bâtiment clinique (bâtiment S) et la rénovation d’installations existantes. En outre, cet accord couvre des investissements en faveur du développement durable.

L’objectif de ce projet est de renforcer la fonctionnalité, l’efficacité et l’intégration des services tout en améliorant la durabilité des bâtiments. Le remplacement, l’extension et la rénovation des installations existantes permettront de mener à bien la réorganisation nécessaire des activités du campus.

« L’espérance de vie aux Pays-Bas est l’une des plus élevées au monde », explique Werner Hoyer, président de la BEI. « Mais avec l’âge, des problèmes de santé particuliers surviennent et les hôpitaux néerlandais doivent s’y préparer. Nous sommes ravis d’aider Radboud UMC à se préparer pour l’avenir dans un contexte d’évolution rapide, tant sur le plan démographique que technologique et médical. »

« Le secteur des soins de santé aux Pays-Bas nécessite une transition pour pouvoir réagir aux changements démographiques, sociologiques et technologiques rapides qui s’opèrent dans la société. Pour cela, il a besoin d’impulsions. C’est un rôle que Radboud UMC souhaite assumer et nous nous réjouissons que la BEI nous offre un soutien financier qui nous permette de remplir notre mission et d’avoir une incidence notable sur les soins de santé », a ajouté Leon van Halder, président du conseil d’administration de Radboud UMC.

Ce projet portera sur la mise en œuvre du programme d'investissement du centre médical jusqu’en 2023.