2,3 milliards d’EUR pour renforcer la compétitivité de l’industrie et des entreprises

1,2 milliard d’EUR à l’appui des transports ferroviaires urbains, maritimes et aériens

1 milliard d’EUR pour les énergies renouvelables

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte son concours aux navetteurs espagnols, polonais et bulgares, aux résidents de Varsovie, Vilnius et Turku, ainsi qu’à des étudiants dans toute la France.

Lors de sa réunion mensuelle qui s’est tenue en début de journée à Luxembourg, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement a approuvé des financements pour un montant de 6,67 milliards d’EUR en faveur des transports durables, de l’aménagement urbain, de l’eau, de l’énergie propre et du secteur privé en Europe et en Afrique.

« Hier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a envoyé un message clair : il faut accélérer les investissements pour réduire les émissions de carbone et s’adapter aux changements climatiques. La banque de l’UE possède une expérience unique et des antécédents solides en matière de soutien à des projets liés au climat, qu’il s’agisse d’énergie durable, de transports ou d’investissement urbain, pour ne citer que quelques-uns de ses domaines d’intervention. Les projets que nous venons d’approuver aujourd’hui témoignent de notre volonté de soutenir et de renforcer le financement de l’action en faveur du climat, qui joue un rôle essentiel pour l’avenir de notre planète », a affirmé Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Des investissements dans les transports pour réduire les temps de trajet et les émissions

La BEI soutient les transports durables dans le monde entier. Aujourd’hui, son Conseil d’administration a approuvé 1,2 milliard d’EUR de nouveaux financements à l’appui de projets relatifs aux transports ferroviaires urbains, maritimes et aériens. Parmi ces projets figurent la modernisation d’infrastructures ferroviaires dans cinq villes espagnoles, la construction d’une nouvelle ligne de métro à Sofia, l’amélioration des services de tramway à Cracovie et l’agrandissement d’un aéroport national stratégique.

En outre, des financements permettront d’augmenter la capacité et d’améliorer la sécurité du transport fluvial sur le Danube et la Save en Serbie.

La ville de Rome verra son accès maritime amélioré grâce à des investissements destinés à permettre à des navires de plus grande taille de mouiller dans deux ports locaux, accroissant ainsi le trafic de marchandises et de voyageurs.

Le soutien aux investissements privés dans l’innovation et l’efficacité énergétique

En Europe et dans le reste du monde, des entreprises bénéficieront de 2 milliards d’EUR de nouveaux financements directs et d’un appui à l’investissement par l’intermédiaire de partenaires locaux.

La Banque soutient notamment les activités relatives à l’automatisation, la robotique et la numérisation ainsi qu’au développement de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de matériel de pulvérisation des cultures électriques et à carburant de substitution que mène l’entreprise AGCO, chef de file mondial des équipements agricoles.

Le Conseil d’administration a également approuvé des financements à l’appui d’infrastructures agricoles, dont des silos à grains et des installations de stockage, en Ukraine.

De nouvelles lignes de crédit accordées à des partenaires financiers locaux faciliteront les investissements d’entreprises en Espagne, en Italie, en Irlande et en Afrique du Sud.

Le Conseil d’administration a en outre décidé de soutenir des entreprises du secteur du tourisme en Autriche, des investissements ayant trait au climat en Slovaquie et des activités liées à l’innovation déployées par des entreprises allemandes.

En dehors de l’Europe, le Conseil d’administration a approuvé un nouveau concours de la BEI en faveur de la microfinance en Afrique et d’investissements réalisés par des femmes entrepreneurs en Éthiopie.

L’exploitation des énergies renouvelables et l’amélioration des infrastructures énergétiques

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des financements à hauteur de 1 milliard d’EUR en faveur de nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie. Ces financements portent notamment sur des projets photovoltaïques d’une puissance totale de 42 MW en Pologne, sur deux centrales solaires de 500 MW au Maroc et sur une centrale hydroélectrique de 420 MW au Cameroun, ainsi que sur un projet d’interconnexion transfrontalière entre le Mali et la Guinée et sur la rénovation du réseau de distribution d’électricité en Grèce.

Ces projets auront pour effet d’accroître sensiblement l’accès à l’énergie propre et de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.

Les enjeux mondiaux dans le domaine de l’eau

La BEI est le plus grand bailleur de fonds au monde dans le secteur de l’eau. Aujourd’hui, son Conseil d’administration a décidé d’appuyer de nouveaux projets visant à moderniser des installations de traitement des eaux usées à Alexandrie, deuxième ville d’Égypte, et à Turku en Finlande, ainsi que des infrastructures hydriques en Italie.

En outre, il a approuvé le financement d’une initiative visant à soutenir la reconstruction d’infrastructures endommagées par des inondations en République dominicaine et à renforcer la résistance des installations existantes.

Un appui à l’aménagement urbain et au logement social

La BEI soutient des investissements porteurs de transformations dans des villes de toute l’Europe et du reste du monde. Les nouveaux investissements urbains approuvés par le Conseil d’administration viseront notamment à diminuer la consommation énergétique de l’éclairage public à Vilnius, à réduire la facture énergétique des bâtiments publics et résidentiels en Moldavie, à améliorer les services publics à Turku et à soutenir des investissements « intelligents » dans la ville slovaque de Nitra.

Des améliorations dans le secteur de l’enseignement

Les étudiants de plusieurs établissements scolaires de sept collectivités françaises et du Trinity College de Dublin bénéficieront d’investissements approuvés par le Conseil.

La BEI appuie les investissements destinés à améliorer l’éducation, la recherche et l’enseignement. Ces cinq dernières années, elle a mis à disposition plus de 16 milliards d’EUR pour soutenir le secteur de l’éducation en Europe.

Un meilleur accès à l’internet à haut débit

Deux nouveaux projets permettront de transformer l’utilisation de l’internet en étendant le réseau FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné) en Europe et en déployant des réseaux à fibres optiques dans des régions d’Afrique de l’Est.

5 milliards d’EUR de nouveaux investissements soutenus par le Plan d’investissement pour l’Europe

Le financement de 11 projets approuvés ce jour par le Conseil d’administration de la BEI bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques et devrait permettre de mobiliser, au total, 5 milliards d’EUR d’investissements.

Le Conseil d’administration n’a approuvé aucun PPP lors de sa réunion d’aujourd’hui.