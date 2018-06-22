Les ministres européens des finances ont mis en avant ce jour le rôle primordial joué par la Banque européenne d’investissement dans le renforcement de l’innovation, de la cohésion, de la convergence et de l’action en faveur du climat. Lors de la séance annuelle du Conseil des gouverneurs de la BEI à Luxembourg, les ministres ont salué l’action anticyclique cruciale de la banque de l’UE dans le contexte de la crise économique, notamment le soutien accru qu’elle a apporté au titre du Plan d’investissement pour l’Europe et en faveur des investissements publics et privés dans le monde entier.

« La BEI est l’instrument d’investissement le plus efficace d’Europe. Au cours des 60 années écoulées, la banque de l’UE a soutenu la croissance économique et la création d’emplois, stimulé la compétitivité et l’innovation et renforcé la cohésion et l’intégration du marché. Ces dernières années, elle a recentré son modèle économique et l’année passée, 57 % du volume total des prêts sont allés à de nouveaux clients. Je tiens à exprimer ici toute ma gratitude à M. Centeno, ministre des finances, qui a assuré la présidence du Conseil des gouverneurs ces douze derniers mois », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement est constitué des 28 ministres des finances de l’Union européenne. La réunion de ce jour s’est tenue sous la présidence de Mário Centeno, le ministre portugais des finances.

Au cours de la séance, les ministres ont débattu des avancées stratégiques de l’année écoulée et du renforcement des activités visant à refléter les priorités d’investissement locales. Avant la réunion, ils ont également approuvé les comptes vérifiés de la BEI, où apparaît un volume total de prêts de 69,9 milliards d’EUR pour 2017.

Ont en outre été approuvées au cours de la séance des propositions concernant de nouveaux membres du Conseil d’administration de la BEI et des nominations au Comité de vérification de la Banque. Il a par ailleurs été convenu que pour les 12 mois à venir, le Conseil de gouverneurs de la BEI serait présidé par le ministre roumain des finances, Eugen Teodorovici.