La Banque européenne d’investissement a marqué ce jour son accord pour appuyer, à hauteur de 55 millions d’EUR, des investissements d’un montant total de 190 millions d’EUR qui seront porteurs de transformations dans les domaines des transports, du traitement des déchets, de l’efficacité énergétique, de la culture et de la revitalisation urbaine à Athènes. Le plan d’investissement à l’échelle de la ville permettra de créer des emplois, de favoriser la rénovation urbaine et de mieux gérer les risques climatiques au sein de la capitale grecque dans les années à venir.

Lors de sa visite de travail au siège de la BEI à Luxembourg, George Kaminis, le maire d’Athènes, a officiellement signé les contrats de financement liés au prêt de la Banque, en compagnie de Werner Hoyer, le président de la BEI, et de Jonathan Taylor, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Grèce.

« Étant la plus grande agglomération grecque et l’une des régions les plus peuplées d’Europe, Athènes présente divers besoins d’investissement. Ce nouvel accord de financement avec la Banque européenne d’investissement appuiera des projets prioritaires visant notamment à rénover des bâtiments publics historiques, à améliorer des infrastructures d’enseignement et de santé, ainsi qu’à relever certains défis inhérents aux changements climatiques. L’expérience technique acquise à la faveur de collaborations avec différentes villes dans le monde optimisera les retombées des nouveaux investissements et garantira des apports positifs pour les futures générations d’habitants de cette ville », a déclaré George Kaminis, le maire d’Athènes.

« Les investissements consentis sans relâche par les grandes métropoles du monde telles qu’Athènes sont cruciaux pour répondre aux besoins quotidiens, aux priorités socioéconomiques changeantes et aux attentes des nouvelles générations. La BEI, la banque de l’UE, se félicite du renforcement de son partenariat fructueux avec la municipalité d’Athènes, qui a notamment pour objet l’amélioration de l’éducation, de la santé et de la protection de l’environnement. Nous nous réjouissons de coopérer étroitement avec la ville d’Athènes et d’autres municipalités grecques pour mobiliser de nouveaux investissements porteurs de transformations qui améliorent les conditions de vie et renforcent l’activité économique dans les années à venir », a indiqué Jonathan Taylor, vice-président de la BEI.

Intensification des investissements à long terme à Athènes

Le nouveau prêt de la BEI soutiendra plusieurs projets urbains prioritaires de petite dimension qui s’inscrivent dans le cadre du plan d’investissement 2017-2020 de la municipalité d’Athènes. Celui-ci comprend des initiatives locales visant à réduire la consommation d’énergie, à améliorer les infrastructures de transports publics et les services touristiques, à optimiser la gestion des déchets et à moderniser les services culturels et les espaces publics.

Parmi les projets spécifiques qui devraient bénéficier de nouveaux investissements dans le cadre du programme soutenu par la BEI, on peut citer la restauration de bâtiments scolaires classés, la réhabilitation d’un cinéma en plein air et d’une école maternelle, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments publics afin de réduire les factures d’énergie.

Un certain nombre de projets qui répondent aux besoins particuliers des demandeurs d’asile et des réfugiés devraient également être appuyés par ce prêt à l’investissement.

Mobilisation d’investissements en faveur de l’environnement et du secteur de l’eau

Reflétant les défis environnementaux propres à la ville, le nouveau programme de financement soutiendra de nouveaux investissements d’un montant total de 5 millions d’EUR visant l’amélioration des infrastructures vertes et liées à l’eau. Ledit programme bénéficiera de l’appui du Mécanisme de financement du capital naturel.

Le nouveau prêt accordé a pour objectif d’étayer la stratégie de résilience de la municipalité d’Athènes à l’horizon 2030, tandis que la mise en œuvre d’investissements locaux prioritaires sera soutenue par un programme d’assistance technique d’un million d’EUR qui permettra de partager l’expérience acquise lors d’initiatives similaires ailleurs en Europe et d’améliorer la préparation des projets.

Les Fonds structurels et d’investissement européens interviendront également sous la forme de subventions supplémentaires.

Tirer parti de la réussite d’opérations précédentes de la BEI à l’appui d’investissements locaux en Grèce

Ce nouveau prêt constitue la deuxième opération de la Banque européenne d’investissement en faveur d’investissements locaux à Athènes. En 2007, la BEI a accordé un financement de 50 millions d’EUR pour soutenir des investissements de 105 millions d’EUR au total dans 191 aménagements différents à travers la capitale grecque.

En 2017, la Banque a apporté son soutien à des investissements destinés à améliorer les transports publics, à moderniser les services publics et à remettre en état certaines infrastructures urbaines de Thessalonique.

Depuis 2000, la Banque européenne d’investissement a prêté 2,3 milliards d’EUR pour cofinancer la réalisation d’investissements urbains dans toute la Grèce, en collaboration avec des pouvoirs locaux et nationaux.

Soutien renforcé de la BEI en faveur des investissements urbains

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a apporté plus de 30 milliards d’EUR à l’appui d’investissements urbains en Europe, les villes de Paris, Londres, Berlin, Lisbonne, Varsovie, Vienne et Nicosie figurant notamment parmi les bénéficiaires.