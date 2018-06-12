© Egyptian Company for the Management and Operation of the Subway, 2018

4,4 milliards d’EUR de nouveaux financements pour 30 projets, dont

538 millions d’EUR pour les logements sociaux

1,4 milliard d’EUR pour les petites entreprises dans toute l’Europe

Réuni ce jour à Luxembourg, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement a approuvé un montant total de 4,4 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 30 projets situés en Europe, en Asie et en Afrique.

Il s’agit notamment de financer le déploiement de l’internet à très haut débit dans toute l’Allemagne, la modernisation du métro du Caire, l’extension et la réhabilitation de zones forestières en Chine et l’amélioration de l’accès à l’énergie solaire hors réseau en Afrique.

« La banque de l’UE sort aujourd’hui d’une démarche de résolution de crise pour se concentrer sur une politique d’investissement susceptible de renforcer la compétitivité de l’Europe sur le plan mondial. Cela implique également la promotion d’une croissance plus durable et plus intelligente. Les déficits de financement continuent de freiner les investissements en faveur de l’action pour le climat et dans ce segment clé de la chaîne de valeur que constitue la commercialisation de produits. La BEI veut permettre aux entreprises de concrétiser toutes les bonnes idées qui abondent en Europe pour créer des emplois et se développer. Les nouveaux projets approuvés aujourd’hui par la banque de l’UE contribueront à combler ces déficits. Grâce à ces opérations, la BEI se rapproche également de l’objectif du plan Juncker qui vise à mobiliser des investissements pour une valeur de 315 milliards d’EUR d’ici la fin de l’année », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement.

Améliorer l’accès des petites entreprises aux financements

Le Conseil d’administration de ce jour a approuvé 1,4 milliard d’EUR de nouveaux prêts intermédiés qui aideront les petites et moyennes entreprises d’Arménie, d’Autriche, de Hongrie, d’Italie, du Monténégro et de Pologne à créer des emplois et à exploiter de nouvelles opportunités commerciales.

Avec des partenaires en Espagne, aux Pays-Bas et en République tchèque, il a également approuvé de nouveaux programmes de prêts ciblés à l’appui d’investissements durables et à fort impact social, contribuant à la réduction des émissions de carbone, à l’amélioration de la production agricole et au renforcement de l’investissement rural.

Répondant au déficit d’investissement dans les entreprises africaines en phase de démarrage et aux défis économiques spécifiques que doivent relever des pays du sud de la Méditerranée, la BEI a décidé de soutenir un nouveau fonds de capital-risque opérant sur l’ensemble du continent et un nouveau programme de développement du secteur privé destiné à renforcer la résilience économique à long terme.

Accroître l’offre de logements sociaux

Dans toute l’Europe, les ménages sont quotidiennement confrontés à une pénurie de logements abordables et disponibles.

Le Conseil d’administration de la BEI a décidé de contribuer, par un concours de 538 millions d’EUR, à des investissements dans le secteur des logements sociaux en Espagne et en Suède qui permettront de construire de nouveaux logements et d’élargir l’offre de bâtiments résidentiels à consommation énergétique quasi nulle.

Renforcer les transports durables dans les grandes métropoles

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des investissements visant à moderniser la ligne 1 du métro du Caire et à étendre le réseau Metrolink de Manchester.

Aider l’industrie à innover et à réduire sa consommation d’énergie

Des prêts accordés à des entreprises de toute l’Europe pour un montant total de 350 millions d’EUR contribueront à réduire la consommation d’énergie dans les hôtels et les blanchisseries industrielles en Espagne et dans les centres commerciaux en Pologne. Ils permettront de mettre en œuvre les dernières technologies dans une nouvelle usine de fabrication en Lettonie et de concevoir des solutions d’éclairage plus efficaces en Autriche, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Exploiter les énergies renouvelables et améliorer l’accès à l’électricité

Le Conseil d’administration a consenti 276 millions d’EUR de nouveaux prêts ciblant des investissements dans l’énergie. Il s’agit notamment du financement en PPP du projet de parc éolien Northwester 2 en Belgique et de l’usine de valorisation énergétique d’Olsztyn en Pologne. La BEI va également apporter son concours à une nouvelle interconnexion électrique entre la Grèce continentale et l’île de Crète, ce qui renforcera la sûreté de l’approvisionnement énergétique du pays.

Répondant à un accès à l’électricité chroniquement défaillant dans des régions étendues d’Afrique, la BEI lancera également un nouveau programme pour financer des fournisseurs d’énergie solaire hors réseau sur l’ensemble du continent, pour lesquels les financements commerciaux sont actuellement inaccessibles.