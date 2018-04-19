Selon un nouveau rapport sur les transports innovants émanant des responsables du dispositif InnovFin – Financement européen de l'innovation, ce secteur souffre d'un manque d’investissements représentant entre 5,5 et 13 milliards d’EUR par an.

Selon ce rapport publié par la BEI, ce déficit de financement concerne surtout la phase de croissance, notamment pour les entreprises qui développent des services de mobilité verte en milieu urbain et des technologies exploitant les combustibles de substitution.

Les définitions standardisées et les règlements européens concernant les services de mobilité recommandent que les opérateurs de transports publics s’ouvrent aux plateformes de mobilité gérées par des tiers.

Le recours à des carburants de substitution dans les flottes de véhicules publics et dans la chaîne de valeur associée devrait faire l’objet d'un appui financier.

Face à un marché des transports innovants confronté à des perturbations majeures, les recommandations du nouveau rapport émanant des Services de conseil du dispositif InnovFin, présenté à la Conférence TRA (Transport Research Arena) qui s’est tenue à Vienne en début de semaine, ont pour objectif de combler le manque de financement de la croissance et de surmonter d’autres difficultés d’ordre stratégique et réglementaire qu’affrontent les entreprises de ce secteur. Ce nouveau rapport, intitulé « Financement de l’innovation dans le domaine de la mobilité propre et durable », est une analyse réalisée par la Banque européenne d’investissement de l’accès aux financements du secteur des transports routiers innovants et est soutenu au titre d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE.

Ce rapport analyse les questions d’accès aux financements et d’autres freins qui limitent ou retardent les investissements dans trois segments des transports innovants : i) les solutions de mobilité verte en milieu urbain ; ii) les véhicules à faible émission de carbone et iii) les transports routiers automatisés et connectés. Cette étude fait état d'un manque d’investissements représentant entre 5,5 et 13 milliards d’EUR par an, pour les entreprises européennes qui développent des technologies et des services dans ces domaines.

Certes, de gros investissements ont été réalisés au plan international et les volumes de financement globaux ont doublé chaque année ces cinq dernières années mais, selon l’étude, la répartition des fonds reste encore extrêmement inégale, concentrée sur des modèles commerciaux spécifiques et sur quelques entreprises isolées, dont la plupart se situent à l'extérieur de l'UE. En outre, le manque de normes et de réglementations communes à toute l’Europe va de pair avec les goulets d’étranglement constatés dans l’accès à des possibilités de financement adaptées.

« Dans un environnement aussi dynamique, les institutions européennes ont un rôle central à jouer pour établir des objectifs, des normes et des principes réglementaires mais plus encore pour stimuler les investissements dans une mobilité plus propre et plus durable » a déclaré le président Werner Hoyer. « La BEI joue un rôle crucial dans la décarbonisation du transport en Europe : les prêts en faveur des transports durables augmentent régulièrement et représentent désormais la majorité de notre volume de prêt annuel pour ce secteur. »

Pour combler les déficits de financement et de stratégie identifiés, l’étude formule une série de neuf recommandations à l’intention de la Commission européenne, de la BEI, de l'industrie et de la communauté des investisseurs au sens large.

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements viables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2017, la BEI a soutenu le secteur des transports en lui prêtant quelque 11,6 milliards d’EUR. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014‑2020, la Commission européenne et le Groupe BEI (Banque et FEI) ont lancé une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil qui doivent faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation propose une série de produits sur mesure visant à mettre à disposition plus de 15 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets de recherche et d’innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, moyenne et grande taille et par les promoteurs d’infrastructures de recherche.

Le volet Services de conseil du dispositif InnovFin (« InnovFin Advisory ») est destiné à renforcer la bancabilité et l’opportunité de grands projets impliquant d’importants investissements à long terme. Il fournit également des conseils visant à améliorer les conditions d’accès aux financements à risque pour la R-I et contribue à la mise en place de plateformes d’investissement thématiques. Parmi les principaux clients potentiels figurent des promoteurs de grands projets de R-I axés sur les enjeux sociétaux du programme Horizon 2020. Les Services de conseil d’InnovFin s’appuient sur un grand portefeuille d’activités transversales et une solide expérience en matière de conseil aux entreprises innovantes pour améliorer l’accès aux financements de la BEI et (ou) à d’autres financements.