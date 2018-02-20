Le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), après consultation des membres du Comité de direction, a nommé Marjut Santoni à la fonction de secrétaire générale de la Banque.

Madame Santoni occupera son nouveau poste à partir du 1er mars 2018. De nationalité finlandaise, elle a débuté sa carrière à la Dresdner Bank, avant d’intégrer la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne en 1996. Elle a exercé diverses fonctions ayant trait au financement des PME et des infrastructures jusqu’en 2013, ainsi que celle de conseillère auprès des représentants de la Commission européenne siégeant au Conseil d’administration du Fonds européen d’investissement (FEI, qui fait partie du Groupe BEI) entre 2001 et 2007. De 2013 à 2015, elle a été directrice générale adjointe du FEI avant d’être nommée secrétaire générale adjointe de la BEI en septembre 2015.

« Je me réjouis de collaborer étroitement avec Marjut à son nouveau poste, tant je connais sa grande fiabilité et son efficacité dans la gestion des dossiers de la Banque. Marjut apportera à sa fonction une vaste expérience de la finance et une connaissance approfondie des institutions européennes et de la banque de l’UE », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « S’appuyant désormais sur Marjut Santoni comme secrétaire générale de la BEI et Maria Leander comme secrétaire générale du FEI, le Groupe BEI est fier de pouvoir compter sur ces deux personnalités brillantes et compétentes pour aider à la direction de ses activités au cours de ces prochaines années. À cet égard, je profite de cette occasion pour souligner que nous continuerons à promouvoir l’accès des femmes aux postes de direction, dans l’esprit de la Stratégie en matière de diversité et d’inclusion à la BEI qui a été actualisée récemment », a-t-il ajouté.

« Je remercie le président et le Comité de direction pour la confiance qu’ils me témoignent en cette année marquant le 60e anniversaire de notre institution. Ensemble, nous allons moderniser la BEI pour la préparer aux défis à venir », a indiqué Marjut Santoni.

Madame Santoni succède à Klaus Trömel, secrétaire général sortant, qui a rejoint la BEI en 1989 et y a occupé le poste de secrétaire général depuis septembre 2015. « Je suis extrêmement reconnaissant envers Klaus pour le travail extraordinaire qu’il a accompli au sein de la BEI au cours de ces années qui ont vu la Banque se transformer », a précisé le président Hoyer. « Il a dirigé tous les services clés de la BEI dont il a facilité la transformation, notamment la direction Gestion et restructuration des transactions – qu’il a aidé à mettre en place – ainsi que les directions des opérations et de la gestion des risques. Notre institution lui doit une immense gratitude. Le Comité de direction et moi-même respectons son souhait de se consacrer désormais à sa vie privée, après pratiquement 30 années passées à la BEI. »