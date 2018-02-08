Le vote de ce jour donne le feu vert pour l’octroi à la banque de l’UE d’une enveloppe supplémentaire de 3,7 milliards d’EUR à l’appui de son initiative Résilience économique en vue de répondre au défi migratoire dans les pays voisins du Sud de l’UE et les Balkans occidentaux.

Ce vote permettra de revoir à la hausse les financements destinés aux pays du Partenariat oriental, dont l’Ukraine.

Il confirme également la BEI dans son rôle de partenaire clé de l’UE dans le domaine du financement du développement en renforçant de 5,3 milliards d’EUR le montant global de la garantie de l’UE couvrant les opérations BEI en dehors de l’UE. Cette décision permettra, dans les faits, d’octroyer 32,3 milliards d’EUR de financement en dehors de l’UE au cours de la période 2014-2020.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement (BEI), a salué le vote du Parlement européen, qui permettra à la Banque de disposer de davantage de ressources pour investir dans les pays voisins du Sud et de l’Est de l’Europe.

Les députés au Parlement européen se sont prononcés sur l’examen à mi-parcours du mandat de prêt extérieur (MPE). Ce dispositif apporte à la BEI une garantie qui lui permet de prêter des fonds en dehors de l’Union européenne à l’appui des politiques de développement et de coopération que l’UE met en œuvre dans les pays partenaires. Le vote fait suite à l’aval donné par les représentants des États membres de l’Union à la fin de l’année dernière. Ce jour, le Parlement européen a aussi adopté son rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement pour l'année 2016.

S’exprimant après le vote à Strasbourg, le président Hoyer a déclaré ce qui suit : « Renforcer la résilience, soutenir la croissance inclusive et aider les pays partenaires à relever de grands défis tels que les migrations et les effets des changements climatiques, voilà autant de sujets au cœur de l’activité de la banque de l’UE en dehors des frontières de l’Union. En sa qualité de partenaire clé de l’UE pour le financement du développement, la BEI contribue à réaliser les objectifs de politique extérieure de l’UE et à apporter sécurité et stabilité aux citoyens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe. Le vote intervenu aujourd’hui au Parlement européen nous permet de poursuivre sur cette voie. De plus, il traduit clairement le fait qu’il a été compris que s’attaquer à ces questions en dehors de l’Europe et dans son voisinage est aussi bénéfique pour les Européens, pour leur prospérité et leur sécurité – et je m’en félicite. »

Et d’ajouter : « Je salue en particulier l’approbation d’un soutien supplémentaire en faveur de notre initiative Résilience économique. Au titre de cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’effort global de l’UE visant à relever le défi des migrations, nous pouvons investir en faveur de la résilience des pays voisins du Sud et des Balkans occidentaux. Il est tout à fait logique de créer des possibilités pour ceux qui ont été déplacés par des conflits se déroulant près de chez eux et, en parallèle, de soutenir les pays qui accueillent des millions de réfugiés. »

Environ 1,8 milliard d’EUR issus du MPE renforcé sont réservés à des projets destinés à soutenir les pays du voisinage oriental de l’Union européenne, dont l’Ukraine. La BEI est parvenue à doubler son volume de prêt en Ukraine au cours de la période 2014-2016, le portant de 1,5 milliard d’EUR à 3 milliards d’EUR, dans le cadre du programme d’assistance que l’UE a engagé en mars 2014, ce qui signifie, dans la pratique, que le plafond fixé à l’origine pour les prêts dans la région avait presque été atteint à la fin de l’année dernière.

Vazil Hudak, vice-président de la BEI chargé du Partenariat oriental, s’est exprimé en ces termes : « Le soutien supplémentaire approuvé ce jour par le Parlement européen permettra à la banque de l’UE, en coopération avec la Commission européenne et d’autres institutions, d’apporter plus de financements et de conseils aux pays du Partenariat oriental jusqu’à 2020, et ce afin de renforcer la compétitivité de leur économie et de mettre en place des sociétés plus solides et une gouvernance plus efficace. »

Faisant suite à une demande formulée en 2016 par les 28 États membres de l’UE, l’initiative Résilience économique (IRE) fait partie de la réponse que l’UE apporte aux défis posés par les déplacements forcés et les migrations. Elle vise à associer l’appui au secteur privé, en particulier en faveur des jeunes et des femmes, à davantage d’investissements dans des secteurs stratégiques, tels que l’eau, la santé et l’éducation. La Banque estime que les ressources supplémentaires mises à disposition pour l’initiative Résilience économique porteront le total des investissements mobilisés par la BEI dans ces régions à quelque 35 milliards d’EUR d’ici à 2020. Les investissements au titre de l’IRE sont en bonne voie : 21 projets et 1,5 milliard d’EUR de financement ont été approuvés dans le cadre de la nouvelle initiative. Leur incidence commence déjà à se faire sentir sur le terrain :

à eux seuls, les prêts octroyés par l’intermédiaire de banques partenaires devraient bénéficier à plus de 1 300 petites entreprises et entreprises de taille intermédiaire, ce qui permettra de préserver plus de 54 000 emplois ;

les projets relevant de l’IRE permettront à plus de 1,5 million de personnes d’accéder à de l’eau plus sûre et à de meilleures installations d’assainissement ;

quelque 420 000 voyageurs profiteront quotidiennement de meilleurs transports urbains et ferroviaires ;

profiteront quotidiennement de meilleurs urbains et ferroviaires ; la dotation permettra de créer quelque 6 600 places dans des établissements d’enseignement supérieur.

Informations complémentaires

Le mandat approuvé ce jour par le Parlement européen introduit également plus de souplesse en permettant à la BEI de réaffecter davantage de fonds entre régions et sous-régions d’ici à 2020. Plus de souplesse est requise pour faire face à des problèmes urgents qui pourraient se poser pendant cette période.

Chiffres ventilés par région (MPE révisé)

Nouveau total : 32,3 milliards d’EUR pour 2014-2020

Enveloppes régionales

Pays en phase de préadhésion : 8,075 Mrd EUR Pays méditerranéens : 13,03 Mrd EUR Pays du voisinage oriental : 6,65 Mrd EUR Amérique latine : 2,694 Mrd EUR Asie : 1,165 Mrd EUR Asie centrale : 0,224 Mrd EUR Afrique du Sud : 0,462 Mrd EUR

Le mandat de prêt extérieur (MPE) couvre 68 pays et (ou) territoires dans quatre régions : pays en phase de préadhésion ; pays voisins du Sud et de l'Est de l’UE et Russie (Méditerranée et Europe orientale) ; Asie et Amérique latine (ALA) ; République d'Afrique du Sud.

En outre, la BEI prête des ressources à ses propres risques pour des opérations ayant valeur d’investissement dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins, ainsi qu’ailleurs dans le monde à l’appui d’investissements stratégiques et liés au climat.

L’accord de partenariat de Cotonou régit les opérations dans les 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Le premier objectif de l’accord de Cotonou est la réduction et, in fine, l’éradication de la pauvreté, conformément aux objectifs de développement durable, et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.

EIB lending activities in EU Eastern Neighbourhood in 2017

L'initiative Résilience economique de la BEI