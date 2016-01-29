Le président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Werner Hoyer, a annoncé ce jour, à Athènes, l'entrée en fonction de la nouvelle Équipe d'investissement pour la Grèce, qui sera chargée de renforcer les activités de la banque de l’UE et de faire la démonstration de sa ferme détermination à soutenir la reprise économique dans le pays.

S'exprimant à Athènes, Werner Hoyer a déclaré : « Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour annoncer l'entrée en fonction de la nouvelle Équipe d’investissement pour la Grèce mise en place par la BEI. C'est la première fois que nous créons une telle équipe, ce qui démontre une nouvelle fois notre engagement en faveur du redressement du pays. Je suis convaincu que cette nouvelle équipe intensifiera et renforcera les activités du Groupe BEI en Grèce, sous l'impulsion de Nicholas Jennett, qui dirigera cette présence permanente accrue de la BEI dans le pays. La Grèce a connu des moments difficiles ces dernières années, mais la banque de l'UE a été à ses côtés et elle continuera de l'accompagner. La banque de l'UE était présente avant le début de la crise, elle est restée tout au long de la passe difficile et elle a même renforcé ses engagements depuis, en soutenant les investissements dans l'économie réelle au moment où la Grèce en avait le plus besoin. L'encours actuel de la Banque sur la Grèce représente environ 10 % du PIB du pays. »

La mise en place de la nouvelle équipe d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une initiative spéciale pour la Grèce et marque la première étape d'une démarche que la banque de l'UE entend consolider dans les mois à venir en renforçant l'activité de conseil et les capacités opérationnelles sur le terrain. L'objectif de cette équipe d'investissement installée à Athènes est de changer la donne en veillant à ce que le Groupe BEI apporte une contribution tous azimuts, via son expérience financière et technique et de nouvelles opérations, afin de permettre à la banque de l'UE de jouer un rôle clé dans le renouveau de l'économie grecque. L'équipe comptera 30 agents du Groupe BEI, dont près de la moitié sera affectée au bureau de la banque de l'UE à Athènes.

Nicholas Jennett, directeur général adjoint de la BEI, est à la tête de la nouvelle équipe et il est le plus haut responsable œuvrant à renforcer les opérations de la Banque sur le terrain. Il possède une expérience de quelque 17 ans à la BEI et dirigeait récemment le département Nouveaux produits.

« Je suis très heureux de prendre les rênes de l'Équipe d’investissement pour la Grèce de la BEI à un moment crucial pour le pays, car elle pourra avoir de véritables incidences sur l'économie réelle. La nouvelle Équipe d’investissement pour la Grèce veillera à ce que le savoir-faire financier et technique de la BEI contribue à une reprise économique durable en Grèce et à la création très attendue d'emplois dans tout le pays. Nous allons encore renforcer les financements et le soutien technique apportés à des projets adaptés et viables, en particulier dans le secteur privé et celui des PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie grecque. Ce faisant, l’action de la BEI aura une incidence encore plus forte sur la relance de la croissance et la création de nouveaux emplois de qualité », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa visite en Grèce, le président de la BEI a également rencontré le président de la République hellénique, Prokopis Pavlopoulos, le premier ministre grec, Alexis Tsipras, et le chef récemment élu du principal parti d'opposition, Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis. Leurs discussions ont principalement porté sur les activités du Groupe BEI en Grèce et ses futurs projets dans le pays.

« La BEI est résolue à intensifier sa coopération avec la République hellénique, les autres institutions européennes de financement du développement et les investisseurs privés pour soutenir davantage la reprise en Grèce », a ajouté Werner Hoyer.

Depuis 2008, le Groupe BEI a fourni plus de 12 milliards d’EUR à la Grèce sous forme de prêts et de garanties. L'encours des prêts de la BEI sur la Grèce représente, au total, environ 18 milliards d'EUR, soit approximativement 10 % du PIB du pays. En 2015, le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement – a accordé des prêts et des garanties à la Grèce pour un montant total de 1,4 milliard d'EUR.