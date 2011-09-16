La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 175 millions d’EUR à l’Ukraine afin de renforcer l’interconnexion électrique entre les régions de l’est et du sud du pays.

Anton Rop, vice-président de la BEI, a déclaré : « Le présent projet contribuera à mieux exploiter la capacité de production d’électricité de l’Ukraine, à réduire les pertes lors du transport et à améliorer la sûreté de l’approvisionnement électrique. Il servira ainsi les intérêts des citoyens et de l’économie du pays et permettra de répondre à la demande croissante d’électricité à l'avenir ».

À moyen terme, le projet, qui est cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) avec un prêt de 175 millions d’EUR, aidera également l’Ukraine à synchroniser son réseau électrique avec le système européen de transport d’électricité. Il optimisera l’emploi des capacités existantes de production d’électricité, ce qui conduira à une réduction de la production des centrales à charbon et à gaz, inefficaces (favorisant ainsi une baisse des émissions de CO 2 ), et à une amélioration de la fiabilité du réseau.

Une contribution au titre de la Facilité d'investissement pour le voisinage viendra également soutenir la réalisation du projet.

Le prêt de la BEI cofinancera la construction :

d’une nouvelle ligne aérienne à 750 kV d’une longueur de 190 km entre Zaporizka et Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine,

d’une nouvelle sous-station à 750 kV à Kakhovka,

de lignes de déviation à 330 kV vers la nouvelle sous-station à 750 kV de Kakhovka, sur deux lignes aériennes existantes reliant Nova Kakhovka à Ostrovska et à Kherson,

de structures auxiliaires, telles que des logements et des locaux de réparation et d’entretien,

ainsi que des travaux de remise en état des sous-stations à 330 kV de Nova Kakhovka, Kherson et Ostrovska.

La société nationale d’électricité Ukrenergo est le promoteur du projet et le bénéficiaire final du présent prêt de la BEI. Cette opération constitue le deuxième projet de transport d’électricité d’Ukrenergo soutenu par la BEI.

Contexte :

La BEI, la banque de l'Union européenne, finance des projets en Ukraine au titre d'un mandat pour les pays partenaires orientaux (à savoir l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie) qui lui a été assigné par le Conseil européen et le Parlement européen et qui est doté d’une enveloppe de prêt de 3,7 milliards d'EUR pour la période 2007-2013. Initialement réservé aux projets qui revêtent un intérêt majeur tant pour l’UE que pour les partenaires orientaux dans les domaines des transports, de l’énergie, des télécommunications et des infrastructures environnementales, ce mandat a été étendu à la mi-2009 aux prêts accordés aux PME via des banques des pays du Partenariat oriental.

La BEI a également mis en place le Mécanisme en faveur des partenaires orientaux (MPO), un dispositif financé à ses propres risques, assorti d'une enveloppe de 1,5 milliard d’EUR, dont 500 millions d’EUR au maximum pour les projets en Russie. Ce mécanisme permet à la BEI d’accorder des prêts à l’appui de projets ayant valeur d’investissement, dont le champ sectoriel est plus large que celui du mandat, et de soutenir les investissements en provenance de l’UE dans la région, notamment ceux des entreprises européennes.

À ce jour, la BEI a accordé des prêts en Ukraine pour un montant total de quelque 1,1 milliard d'EUR (y compris le présent prêt), pour financer des projets dans les domaines des infrastructures routières et hydriques, des projets dans le secteur de l'énergie et, indirectement, par le biais de banques commerciales, des projets en faveur des PME.