La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, va prêter 12,5 millions d'EUR (1) à la Commune de Salerne pour la réalisation de divers aménagements d'infrastructure urbaine de petite dimension. Ce prêt représente la première tranche d'un financement disponible d'un montant plus élevé (75 milliards d'ITL au total).

Les investissements entrant en ligne de compte pour un financement de la BEI concernent des infrastructures sociales, la rénovation urbaine, l'environnement, le transport et la mobilité, et ils représentent un élément substantiel d'un programme d'investissement plus vaste que met en œuvre la commune de Salerne.

La stratégie d'investissement de la Commune recouvre des aménagements urbains parmi les plus innovants en Italie et se fonde sur une approche nouvelle en matière d'urbanisme. Conseillée par l'architecte espagnol Oriol Bohigas, Salerne réalise un vaste programme d'investissement visant à remodeler la ville, à opérer une requalification de ses infrastructures et à rétablir le lien naturel entre la ville et la mer. Le projet s'inspire de manière explicite de programmes de rénovation urbaine mis en œuvre à Barcelone. L'une des principales caractéristiques de la politique d'urbanisme de Salerne consiste à définir des zones d'intervention compactes - appelées "isole" -, qui s'intègrent dans un programme d'aménagement général plus vaste. Le programme d'investissement est mis en œuvre par les services techniques de la ville, avec l'assistance d'un bureau spécialisé créé pour les besoins du programme (Ufficio di Piano) et dirigé par des consultants.

L'opération marque un important pas en avant, en ce sens qu'il s'agit du premier prêt à être accordé à une collectivité locale de taille moyenne dans le Mezzogiorno. Le choix de Salerne s'explique par la qualité de son programme d'investissement, son administration innovante et ses perspectives d'amélioration future de son tissu socio-économique. La Banque, qui cherche à atteindre d'autres collectivités locales de taille moyenne dans le Mezzogiorno, axera ses efforts sur le cofinancement d'investissements pouvant bénéficier de subventions de l'UE au titre du Cadre communautaire d'appui 2000-2006.

Salerne est la dixième commune à bénéficier d'un financement de la BEI en Italie, après Florence, Bologne, Venise, Naples, Rome, Palerme, Milan, Rimini et Reggio nell'Emilia, pour un engagement total de 851 millions d'EUR. En 1999, la BEI a prêté au total 2 milliards d'EUR à l'appui de projets de rénovation urbaine au sein de l'Union européenne.

La BEI a été créée en 1958 pour financer des projets contribuant à la réalisation des objectifs de l'Union européenne, en particulier dans les domaines du développement régional, des réseaux transeuropéens de transport, de télécommunications et d'énergie, ainsi que dans celui de l'environnement. En réponse aux demandes formulées lors des Conseils européens d'Amsterdam, en juin 1997, et de Cologne, en juin 1999, la Banque a accéléré l'octroi de prêts en faveur de la rénovation urbaine. Au cours des cinq années de la période 1995-1999, les aménagements qui visaient à améliorer les conditions de vie dans les villes ont bénéficié d'une aide de 10 milliards d'EUR, l'accent étant mis en particulier sur le développement des transports urbains.

(1) 1 EUR = 1936,27 ITL ; 6,55957 FRF