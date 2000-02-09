La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, va apporter un concours de 450 millions d'EUR(1) au Gouvernement turc pour financer des travaux prioritaires de remise en état et de reconstruction dans les régions de Turquie dévastées par les récents tremblements de terre. M. Panagiotis Gennimatas, Vice-président de la BEI, signe ce jour, à Ankara, la première tranche de 150 millions d'EUR de ce prêt.

La contribution de 450 millions d'EUR de la BEI servira à financer le projet de reconstruction mis sur pied par le Gouvernement turc, à un coût total estimé à 1 478 millions d'EUR. La BEI participe au financement de ce projet en coopération avec d'autres institutions financières multilatérales, notamment la Banque mondiale et la Banque de développement du Conseil de l'Europe.

Le concours de la BEI s'inscrit dans le cadre plus vaste du programme d'aide au relèvement et à la reconstruction de la Turquie après les tremblements de terre (TERRA), approuvé par la BEI et portant sur les provinces de Kocaeli (Izmit), Sakarya (Adapazan), Yalova et Bolu. Ce mécanisme consiste en une enveloppe totale de 600 millions d'EUR, qui sera engagée sous forme de prêts sur une période de trois ans. La première tranche du financement de la BEI servira principalement à la remise en état des logements et de toutes les infrastructures économiques et sociales essentielles, notamment dans les secteurs de l'environnement, des transports, de l'énergie, de la santé et de l'éducation. En outre, une attention particulière sera portée à la réhabilitation des petites entreprises. La mise en œuvre des travaux sera assurée par l'Unité de réalisation de projets, qui relève du cabinet du Premier ministre. Cette unité est responsable de la passation des marchés et de la réalisation des ouvrages, ainsi que du suivi et du contrôle des flux financiers liés aux projets de reconstruction.

La BEI est l'un des principaux acteurs de la mise en œuvre du "Partenariat euro-méditerranéen", élaboré par l'Union européenne, et de ses objectifs prioritaires. Dans ce contexte, la Banque a reçu pour mandat de fournir, sur la période 1997-2000, un maximum de 2,3 milliards d'EUR au titre du financement de projets dans les 12 pays tiers du bassin méditerranéen qui ont signé des accords de coopération et/ou d'association avec l'UE. Ce mandat a été renouvelé pour la période 2000-2006, pour un montant de 6,4 milliards d'EUR.La Turquie peut demander à bénéficier de concours financiers de la Banque au titre de ce mécanisme. Depuis 1995, la BEI a contribué pour plus de 500 millions d'EUR à des projets revêtant une importance cruciale pour l'économie turque. Elle a également soutenu le développement des PME par l'intermédiaire de prêts globaux accordés à des banques commerciales locales.

(1) Taux de conversion : 1 EUR = 0,621700 GBP; 1,00460 USD; 544,641 TRL.