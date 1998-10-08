La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, a accordé un prêt de 2,250 milliards d'ESP (13 millions d'écus) (1) à l'Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN) pour contribuer au financement de la seconde phase du Plan d'épuration des eaux usées des îles Baléares. Ce plan a été approuvé en 1992 et a déjà bénéficié d'un financement de la BEI d'un montant de 9 milliards d'ESP au titre de l'exécution de la première phase (1992-1995).

Le plan porte sur des investissements visant à moderniser et étendre les réseaux d'égouts et les stations d'épuration des eaux usées des îles. Il a pour objectif d'accroître la capacité des installations d'assainissement afin de pouvoir faire face à l'augmentation de la demande prévue en 2005, répondre aux exigences de la législation communautaire (2) relatives aux eaux résiduelles urbaines et augmenter la proportion d'eau réutilisée, aspect important dans des îles où l'eau est une ressource rare. À cet égard, le plan en question vise la réutilisation de plus de 80 % des eaux résiduelles produites qui, une fois traitées, serviront essentiellement à l'irrigation de terres agricoles et à l'arrosage de terrains de golf.

L'ensemble des investissements prévus dans le Plan contribueront à réduire la pollution de l'environnement et des eaux proches des côtes, renforçant ainsi l'attrait touristique des îles Baléares. Avec plus de 8 millions de visiteurs chaque année, le tourisme représente un élément fondamental de l'économie de l'archipel.

Depuis l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne en 1986, la BEI a financé des projets aux îles Baléares pour un montant supérieur à 100 milliards d'ESP (plus de 600 millions d'écus), et en particulier, parmi les projets les plus récents, le Plan Mirall (Pla Mirall) de rénovation urbaine, le nouveau terminal de l'aéroport de Palma et l'amélioration de routes régionales.

Créée en 1958 en vertu du Traité de Rome, qui a institué la Communauté économique européenne, la BEI a pour mission de contribuer à l'intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des pays membres, grâce au financement, à l'aide de prêts à long terme, d'investissements favorisant la réalisation des objectifs de l'Union. La protection de l'environnement constitue depuis fort longtemps l'un des grands domaines prioritaires d'intervention de la BEI. La Banque ne se contente pas de financer des projets ayant pour objectif spécifique de protéger l'environnement, elle analyse également les conséquences environnementales de tous les projets qu'elle finance, en veillant à ce que les investissements financés soient conformes à la législation communautaire et nationale en matière d'environnement.

(1) Taux de conversion au 30/09/1998 utilisés par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours: 1 ECU= 40,48 BEF, 6,58 FRF, 166,728 ESP.

(2) Directive de l'Union européenne 91/271/CEE.