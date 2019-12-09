Les pays en développement s’emploient à protéger leur économie – et leur population – du dérèglement climatique : découvrez comment dans notre podcast consacré aux « solutions pour le climat » dans le contexte du développement.
Pour ceux d’entre nous qui vivent dans les pays développés, agir pour le climat signifie acheter une voiture électrique, se déplacer à vélo ou prendre les transports publics. Ou peut-être manger du tofu, mais laissons ce sujet de côté.
Toutes ces actions comptent, certes, mais elles correspondent aussi à des « problématiques de pays industrialisés » comme les qualifient certains. Dans les pays en développement, l’action en faveur du climat passe par la construction de routes de meilleure qualité.
Les pays en développement ont besoin de routes en meilleur état pour se protéger des désastreux effets sociaux et économiques des changements climatiques qui surviennent lorsque les routes sont inondées, recouvertes par des glissements de terrain ou coupées par des ponts devenus infranchissables. Cette « adaptation » aux changements climatiques vise à garantir que les infrastructures et les personnes sont mieux armées pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes et qu’elles sont protégées contre leurs conséquences.
Cet épisode de la série de podcasts Climate Solutions vous explique en quoi consiste l’adaptation et vous donne des exemples concrets de projets d’adaptation financés par la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, dans des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
Cet épisode aborde les questions suivantes :
- Qu’entend-on par « adaptation aux changements climatiques » ? L’adaptation aux changements climatiques atténue les dommages ou met à profit les perspectives avantageuses qui résultent de la modification des systèmes naturels ou humains causée par des stimuli climatiques effectifs ou prévus ou les effets de ceux-ci. (Vous pouvez en apprendre davantage sur l’adaptation dans le premier épisode de la série « Climate Solutions », qui concerne l’aménagement urbain et analyse comment votre ville lutte contre le dérèglement climatique grâce à des projets centrés sur l’adaptation.)
- Pour quelle durée les routes sont-elles conçues ? Les routes sont conçues pour durer de 20 à 50 ans et pour résister aux événements météorologiques extrêmes qui ne surviennent qu’une fois tous les 50 à 100 ans. En raison des changements climatiques, ces événements deviendront de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Cette tendance représente un problème dans les pays en développement, car la conception et l’entretien des routes sont parfois insuffisamment financés et ne reposent pas toujours sur des prévisions récentes tenant compte des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans le même temps, il arrive que les infrastructures existantes se dégradent de manière accélérée en raison des conditions météorologiques difficiles et qu’elles nécessitent donc une mise à niveau et un remplacement plus précoces.
- Qu’entend-on par « renforcement des capacités » ? Le renforcement des capacités est le processus par lequel les compétences, l’expérience et les capacités techniques et de gestion sont développées. Le renforcement des capacités passe souvent par ce que l’on appelle une assistance technique : des organisations internationales fournissent des conseils sur la préparation des projets à des promoteurs, afin que ceux-ci obtiennent des financements des banques et d’autres institutions de développement.
