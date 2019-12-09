>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique

Pour ceux d’entre nous qui vivent dans les pays développés, agir pour le climat signifie acheter une voiture électrique, se déplacer à vélo ou prendre les transports publics. Ou peut-être manger du tofu, mais laissons ce sujet de côté.

Toutes ces actions comptent, certes, mais elles correspondent aussi à des « problématiques de pays industrialisés » comme les qualifient certains. Dans les pays en développement, l’action en faveur du climat passe par la construction de routes de meilleure qualité.

Les pays en développement ont besoin de routes en meilleur état pour se protéger des désastreux effets sociaux et économiques des changements climatiques qui surviennent lorsque les routes sont inondées, recouvertes par des glissements de terrain ou coupées par des ponts devenus infranchissables. Cette « adaptation » aux changements climatiques vise à garantir que les infrastructures et les personnes sont mieux armées pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes et qu’elles sont protégées contre leurs conséquences.

Cet épisode de la série de podcasts Climate Solutions vous explique en quoi consiste l’adaptation et vous donne des exemples concrets de projets d’adaptation financés par la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, dans des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.