Fonctions de direction de niveau supérieur

Barbara
BALKE
Secrétaire générale, Secrétariat général
Mikołaj
DOWGIELEWICZ
Directeur général et secrétaire général adjoint, Secrétariat général
Christian
ZINGLERSEN
Directeur général et secrétaire général adjoint, Secrétariat général
Markus
BERNDT
Directeur général adjoint, Représentation du Groupe BEI aux États-Unis et auprès des Nations unies, Secrétariat général
José
María
FERNÁNDEZ
MARTÍN
Directeur général et chef du service juridique, Direction juridique
Ruth
NILAND
Directrice générale adjointe, Direction juridique
Magí
CLAVÉ
BADIA
Directeur général, Direction Systèmes d’information Groupe BEI
Vanessa
BUTERA
Directrice générale adjointe, Direction Systèmes d’information Groupe BEI
Barbara
LEVÉEL
Directrice générale, Direction des ressources humaines
Jean-Christophe
LALOUX
Directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil dans l’UE, Direction des opérations
Elina
ROINE
Directrice générale adjointe, Direction des opérations
Andrew
McDOWELL
Directeur général, Direction BEI Monde
Lionel
RAPAILLE
Directeur général adjoint, Direction BEI Monde
Luca
LAZZAROLI
Directeur général, Direction Gestion et suivi des portefeuilles
Cyril
ROUSSEAU
Directeur général, Direction des finances
Laura
PIOVESAN
Directrice générale, Direction des projets
Christoph
KUHN
Directeur général adjoint, Direction des projets
Román
ESCOLANO
Chef de la gestion des risques Groupe BEI, Direction Risques et conformité Groupe BEI
Adrian
KAMENITZER
Directeur général adjoint et chef de la gestion du risque de crédit et du risque climatique Groupe BEI, Direction Risques et conformité Groupe BEI
Roberto
GARCIA
PIRIZ
Chef de la conformité du Groupe BEI et directeur général adjoint, Direction Risques et conformité Groupe BEI
Monique
KONING
Inspectrice générale, Inspection générale
Oliver
RUSSMANN
Directeur général et chef du contrôle financier, Direction du chef du contrôle financier
Sonia
HIDALGO
BODEGA
Directrice générale adjointe, Direction du chef du contrôle financier
Séverine
BEROARD
Directrice, Département Audit interne
