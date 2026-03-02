Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Fonctions de direction de niveau supérieur

Dans cette section, vous trouverez des photographies de cadres de direction de la BEI.

12 August 2025
Secretary General; General Secretariat
Barbara BALKE
Secretary General; General Secretariat
©EIB

Barbara
BALKE

Secrétaire générale, Secrétariat général

Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
Mikołaj DOWGIELEWICZ
Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
©EIB

Mikołaj
DOWGIELEWICZ

Directeur général et secrétaire général adjoint, Secrétariat général

Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
Christian ZINGLERSEN
Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
©EIB

Christian
ZINGLERSEN

Directeur général et secrétaire général adjoint, Secrétariat général

Deputy Director General; EIB Group Representation to the United States and the United Nations; General Secretariat
Markus BERNDT
Deputy Director General; EIB Group Representation to the United States and the United Nations; General Secretariat
©EIB

Markus
BERNDT

Directeur général adjoint, Représentation du Groupe BEI aux États-Unis et auprès des Nations unies, Secrétariat général

Director General and General Counsel; Legal Directorate
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
Director General and General Counsel; Legal Directorate
©EIB

José
María
FERNÁNDEZ
MARTÍN

Directeur général et chef du service juridique, Direction juridique

Deputy Director General; Legal Directorate
Ruth NILAND
Deputy Director General; Legal Directorate
©EIB

Ruth
NILAND

Directrice générale adjointe, Direction juridique

Director General; Information Systems Directorate
Magí CLAVÉ BADIA
Director General; Information Systems Directorate
©EIB

Magí
CLAVÉ
BADIA

Directeur général, Direction Systèmes d’information Groupe BEI

Deputy Director General; Group Information Systems Directorate
Vanessa BUTERA
Deputy Director General; Group Information Systems Directorate
©EIB

Vanessa
BUTERA

Directrice générale adjointe, Direction Systèmes d’information Groupe BEI

Director General; Human Resources Directorate
Barbara LEVÉEL
Director General; Human Resources Directorate
©EIB

Barbara
LEVÉEL

Directrice générale, Direction des ressources humaines

Director General; Head of EU Lending and Advisory Operations; Operations Directorate
Jean-Christophe Laloux
Director General; Head of EU Lending and Advisory Operations; Operations Directorate
©EIB

Jean-Christophe
LALOUX

Directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil dans l’UE, Direction des opérations

Deputy Director General; Operations Directorate
Elina Roine
Deputy Director General; Operations Directorate
©EIB

Elina
ROINE

Directrice générale adjointe, Direction des opérations

Director General; EIB Global Directorate
Andrew McDOWELL
Director General; EIB Global Directorate
©EIB

Andrew
McDOWELL

Directeur général, Direction BEI Monde

Director; Enlargement and Neighbourhood Department; EIB Global Directorate
Lionel RAPAILLE
Director; Enlargement and Neighbourhood Department; EIB Global Directorate
©EIB

Lionel
RAPAILLE

Directeur général adjoint, Direction BEI Monde

Director General; Portfolio Management and Monitoring Directorate
Luca LAZZAROLI
Director General; Portfolio Management and Monitoring Directorate
©EIB

Luca
LAZZAROLI

Directeur général, Direction Gestion et suivi des portefeuilles

Director General; Finance Directorate
Cyril ROUSSEAU
Director General; Finance Directorate
©EIB

Cyril
ROUSSEAU

Directeur général, Direction des finances

Director General; Projects Directorate
Laura PIOVESAN
Director General; Projects Directorate
©EIB

Laura
PIOVESAN

Directrice générale, Direction des projets

Deputy Director General; Projects Directorate
Christoph KUHN
Deputy Director General; Projects Directorate
©EIB

Christoph
KUHN

Directeur général adjoint, Direction des projets

EIB Group Chief Risk Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
Román ESCOLANO
EIB Group Chief Risk Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
©EIB

Román
ESCOLANO

Chef de la gestion des risques Groupe BEI, Direction Risques et conformité Groupe BEI

Deputy Director General and EIB Group Chief Credit and Climate Risk Officer; Credit and Climate Risk Department; EIB Group Risk and Compliance Directorate
Adrian KAMENITZER
Deputy Director General and EIB Group Chief Credit and Climate Risk Officer; Credit and Climate Risk Department; EIB Group Risk and Compliance Directorate
©EIB

Adrian
KAMENITZER

Directeur général adjoint et chef de la gestion du risque de crédit et du risque climatique Groupe BEI, Direction Risques et conformité Groupe BEI

EIB Group Chief Compliance Officer and Deputy Director General; Office of the EIB Group Chief Compliance Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
Roberto GARCIA PIRIZ
EIB Group Chief Compliance Officer and Deputy Director General; Office of the EIB Group Chief Compliance Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
©EIB

Roberto
GARCIA
PIRIZ

Chef de la conformité du Groupe BEI et directeur général adjoint, Direction Risques et conformité Groupe BEI

Inspector General; Inspectorate General
Monique KONING
Inspector General; Inspectorate General
©EIB

Monique
KONING

Inspectrice générale, Inspection générale

Director General and Chief Financial Controller; Chief Financial Controller Directorate
Oliver RUSSMANN
Director General and Chief Financial Controller; Chief Financial Controller Directorate
©EIB

Oliver
RUSSMANN

Directeur général et chef du contrôle financier, Direction du chef du contrôle financier

Deputy Director General; Chief Financial Controller Directorate
Sonia HIDALGO BODEGA
Deputy Director General; Chief Financial Controller Directorate
©EIB

Sonia
HIDALGO
BODEGA

Directrice générale adjointe, Direction du chef du contrôle financier

Director; Internal Audit Department
Séverine BEROARD
Director; Internal Audit Department
©EIB

Séverine
BEROARD

Directrice, Département Audit interne

Informations relatives aux droits d’auteur

Déclaration relative aux droits d’auteur

D’une manière générale, la reproduction à des fins non commerciales des photographies publiées sur le site web de la BEI est autorisée, à condition que la source soit mentionnée (voir les informations fournies en dessous de chacune des images).

Néanmoins, veuillez noter qu’une autorisation est nécessaire pour la reproduction à des fins commerciales. Nous vous prions de soumettre votre demande à l’aide du formulaire de contact. Des précisions vous seront ensuite données sur la manière dont les photographies peuvent être utilisées.

Mention relative aux droits d’auteur

La Banque européenne d’investissement gère ce site web dans le but de faciliter l’accès du public aux informations relatives à son rôle et à ses activités. Toute reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, dans la mesure où la source est citée.

Certains documents sur ce site web peuvent mentionner des liens vers des sites web d’autres organisations. Veuillez noter que ces liens n’engagent pas la responsabilité de la BEI et que nous ne contrôlons ni ne pouvons garantir la pertinence, la contemporanéité ou l’exactitude de ces documents externes.