Dans cette section, vous trouverez des photographies de certains des projets phares de la BEI.

Italy
SITAF A32 TEN-T Rehabilitation
Italy
©Shutterstock
Télécharger original
Madagascar
Madagascar Sustainable Agriculture
Madagascar
©Getty
Télécharger original
Spain
TB Barcelona Clean Urban Transport
Spain
©Shutterstock
Télécharger original
Poland
Krakow Tramway IV
Poland
©Shutterstock
Télécharger original
France
Renouvellement Matériel Roulant - Métro de Paris
France
©Shutterstock
Télécharger original
Spain
Madrid La Paz Hospital
Spain
©Shutterstock
Télécharger original
France
Transports Urbains Bordeaux Métropole
France
©Shutterstock
Télécharger original
France, Sweden
Volvo Trucks Clean Transport RDI
France, Sweden
©AB Volvo
Télécharger original
Romania
Romania Forest Regeneration-SLB (NCFF)
Romania
©Shutterstock
Télécharger original
Chad
Modernisation Du Réseau Routier au Tchad
Chad
©Shutterstock
Télécharger original
Poland
Zielona Gora Municipal Infrastructure III
Poland
©Shutterstock
Télécharger original
Spain
Metro de Madrid Line 11 Extension
Spain
©Shutterstock
Télécharger original
Italy
Poste Italiane Green Mobility
Italy
©Poste italiane
Télécharger original
Tunisia
Transtu - Matériel Roulant Ferroviaire
Tunisia
©Shutterstock
Télécharger original
Morocco
Programme De Scholarisation Rurale
Morocco
©Shutterstock
Télécharger original
France
Lyon Transports Urbain 2026
France
©Shutterstock
Télécharger original
Ukraine
Kyiv City Urban Electric Transport
Ukraine
©EIB
Télécharger original
Neptuniskolan
Neptuniskolan
Neptuniskolan
©Peter Adamsson
Télécharger original
Sweden
Port Of Ystad Infrastructure
Sweden
©Ystad Hamn
Télécharger original
The Netherlands
Rotterdam Electric Buses Tram and Metro Infra
The Netherlands
©RET
Télécharger original
Sweden
Rikshem Housing Energy Efficient Renovation SFSB
Sweden
©Rikshem - Joakim Syk
Télécharger original
France
Tramway 2019 - Caen
France
©Shutterstock
Télécharger original
Sweden
Stockholm Metro Extension
Sweden
©Stockholm Country Council - Marcus Kurna
Télécharger original
Sweden
SCA Ostrand Mill Expansion And Forestry
Sweden
©Michael Engman
Télécharger original
Sweden
Volvo Cars Innovative Technologies RDI
Sweden
©Volvo cars
Télécharger original
France
Ecotitanium
France
©EcoTitanium
Télécharger original
Poland
Microfluidic Technology R&D (IDFF)
Poland
©Scope
Télécharger original
Uganda
Off-Grid Solar Uganda Acceleration
Uganda
©EIB
Télécharger original
Sweden
New Slussen Stockholm
Sweden
©DBOX/Foster & Partners
Télécharger original
Uganda
Off-Grid Solar Uganda Acceleration
Uganda
©EIB
Télécharger original
Sweden
Kaeppala Wastewater Treatment
Sweden
©Rikkard Häggbom
Télécharger original
Sweden
Gothenburg Clean Urban Transport
Sweden
©Transdev Sverige
Télécharger original
Spain
Fira de Barcelona Extension
Spain
©Shutterstock
Télécharger original
Morocco
Extension Tramway Rabat Sale
Morocco
©Shutterstock
Télécharger original
France
Éducation Val-de-Marne
France
©2021 CD94 Eric Legrand
Télécharger original
Spain
Easy Charger Spain (FM)
Spain
©Zunder
Télécharger original
Italy
Como Water Investments
Italy
©Shutterstock
Télécharger original
Romania
Cluj-Napoca Babes-Bolyai University
Romania
©Shutterstock
Télécharger original
France
Canal Seine Nord
France
©SCSNE
Télécharger original
Romania
Bucharest Medicine University
Romania
©Shutterstock
Télécharger original
Austria
AT & S RDI and Research Center
Austria
©AT&S
Télécharger original
Spain
Ave Madrid-Sevilla Renewal and ERTMS Development
Spain
©Shutterstock
Télécharger original
India
Bangalore Metro Rail Project - Line R6
India
©EIB photographic library
Télécharger original
Finland
Tampere Tramway
Finland
©Shutterstock
Télécharger original
United Kingdom
Santander UK Renewable Energy Framework Loan
United Kingdom
©Shutterstock
Télécharger original
Latvia
Riga Transport company
Latvia
©Shutterstock
Télécharger original
Greece
Viotia wind parks
Greece
©EIB photographic library
Télécharger original
The Netherlands
KLM Regional Fleet Renewal Programme
The Netherlands
©Shutterstock
Télécharger original
Morocco
Université Euro-Méditerrnéenne de FES (UEMF)
Morocco
©UEMF
Télécharger original
Norway, Germany
Nordlink HVDC Project
Norway, Germany
©Shutterstock
Télécharger original
Finland
Kuopio University Hospital II
Finland
©Kuopio University Hospital
Télécharger original
Ukraine
Tomato Production and Processing
Ukraine
©Shutterstock
Télécharger original
Kenya
Kenya Power Distribution Last Mile Connectivity
Kenya
©Kenya Power and Lighting Company Ltd
Télécharger original
Montenegro
Montenegro Railways III
Montenegro
©Shutterstock
Télécharger original
Poland
Krakow by-pass - Lagiewnicka route
Poland
©Shutterstock
Télécharger original
The Netherlands
Water Supply Province North Brabant II
The Netherlands
©Evides
Télécharger original
Sweden
Nearly-Zero-Energy Buildings
Sweden
©EIB photographic library
Télécharger original
France
Campus Université de Toulouse
France
©Shutterstock
Télécharger original
France
Campus Aix Marseille
France
©Shutterstock
Télécharger original
The Netherlands
Schiphol Amsterdam Airport Capacity Expansion
The Netherlands
©Shutterstock
Télécharger original
Germany
Frankfurt Flughafen Terminal 3
Germany
©Shutterstock
Télécharger original
Sweden
North Pole Onshore Wind Farm
Sweden
©Mirova
Télécharger original
France
Education Ville De Paris
France
©Shutterstock
Télécharger original
Germany
Kommunalinfrastruktur Brandenburg
Germany
©Aurelio Schrey
Télécharger original
Egypt
Egypt Mid-Cap Fund
Egypt
©Shutterstock
Télécharger original
Belgium
Aquafin Waste Water treatment X
Belgium
©Aquafin
Télécharger original
Turkiye
Development Loan III for SMES And Mid-Caps
Turkiye
©EIB
Télécharger original
Regional - Africa
Agri-Vie Fund II
Regional - Africa
©EIB
Télécharger original
Poland
Plock Municipal Investments
Poland
©Shutterstock
Télécharger original

Informations relatives aux droits d’auteur

Déclaration relative aux droits d’auteur

D’une manière générale, la reproduction à des fins non commerciales des photographies publiées sur le site web de la BEI est autorisée, à condition que la source soit mentionnée (voir les informations fournies en dessous de chacune des images).

Néanmoins, veuillez noter qu’une autorisation est nécessaire pour la reproduction à des fins commerciales. Nous vous prions de soumettre votre demande à l’aide du formulaire de contact. Des précisions vous seront ensuite données sur la manière dont les photographies peuvent être utilisées.

Mention relative aux droits d’auteur

La Banque européenne d’investissement gère ce site web dans le but de faciliter l’accès du public aux informations relatives à son rôle et à ses activités. Toute reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, dans la mesure où la source est citée.

Certains documents sur ce site web peuvent mentionner des liens vers des sites web d’autres organisations. Veuillez noter que ces liens n’engagent pas la responsabilité de la BEI et que nous ne contrôlons ni ne pouvons garantir la pertinence, la contemporanéité ou l’exactitude de ces documents externes.