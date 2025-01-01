Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Anciens présidents

Dans cette section, vous trouverez des photographies des anciens présidents de la BEI.

EIB President from February 1958 to May 1959
Pietro Campilli
EIB President from February 1958 to May 1959
©EIB

Pietro
Campilli

Président de février 1958 à mai 1959

EIB President from June 1959 to September 1970
Paride Formentini
EIB President from June 1959 to September 1970
©EIB

Paride
Formentini

Président de juin 1959 à septembre 1970

EIB President from September 1970 to July 1984
Yves Le Portz
EIB President from September 1970 to July 1984
©EIB

Yves Le Portz

Président de septembre 1970 à juillet 1984

EIB President from August 1984 to March 1993
Ernst-Günther Bröder
EIB President from August 1984 to March 1993
©EIB

Ernst-Günther
Bröder

Président d’août 1984 à mars 1993

EIB President from April 1993 to December 1999
Brian Unwin
EIB President from April 1993 to December 1999
©EIB

Brian
Unwin

Président d’avril 1993 à décembre 1999

@EIB

Philippe
Maystadt

Président de janvier 2000 à décembre 2011

EIB President
Werner Hoyer
EIB President
©EIB

Werner
Hoyer

Président de janvier 2012 à décembre 2023

Informations relatives aux droits d’auteur

Déclaration relative aux droits d’auteur

D’une manière générale, la reproduction à des fins non commerciales des photographies publiées sur le site web de la BEI est autorisée, à condition que la source soit mentionnée (voir les informations fournies en dessous de chacune des images).

Néanmoins, veuillez noter qu’une autorisation est nécessaire pour la reproduction à des fins commerciales. Nous vous prions de soumettre votre demande à l’aide du formulaire de contact. Des précisions vous seront ensuite données sur la manière dont les photographies peuvent être utilisées.

Mention relative aux droits d’auteur

La Banque européenne d’investissement gère ce site web dans le but de faciliter l’accès du public aux informations relatives à son rôle et à ses activités. Toute reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, dans la mesure où la source est citée.

Certains documents sur ce site web peuvent mentionner des liens vers des sites web d’autres organisations. Veuillez noter que ces liens n’engagent pas la responsabilité de la BEI et que nous ne contrôlons ni ne pouvons garantir la pertinence, la contemporanéité ou l’exactitude de ces documents externes.