Mise en garde contre la fraude

Le Groupe Banque européenne d’investissement a connaissance d’activités frauduleuses impliquant le nom de la Banque européenne d’investissement (ou European Investment Bank).

Ces dispositifs de fraude sollicitent des investisseurs potentiels et les encouragent à fournir des données à caractère personnel et à transférer des fonds. Dans d’autres cas, des organisations inconnues utilisent des sites web, avec des adresses web sans lien avec le Groupe Banque européenne d'investissement, qui imitent le site web de la BEI mais présentent des coordonnées électroniques et téléphoniques différentes.

La Banque européenne d’investissement ne participe aucunement à ce genre de procédés malhonnêtes et ne peut être tenue responsable des pertes, dommages ou réclamations qui en résultent.

Si vous avez la moindre hésitation sur ce qui semble être un site web non légitime ou une demande inhabituelle de la part d’une personne prétendant travailler pour la Banque européenne d’investissement, ou si vous doutez de la légitimité du concours de la Banque européenne d’investissement à la mise en œuvre d’une opération ou d’une demande spécifique, n’accédez pas à cette demande, n’envoyez pas d’argent et ne partagez aucune donnée à caractère personnel.

Les adresses web légitimes du Groupe BEI sont les suivantes :

Les adresses électroniques légitimes du Groupe Banque européenne d’investissement ont les suffixes suivants : [arobase] eib [point] org ; [arobase] bei [point] org ; [arobase] ext [point] eib [point] org ; [arobase] eif [point] org; [arobase] ext [point] eif [point] org

Notre siège se situe à Luxembourg.

Si vous souhaitez vérifier si une personne donnée fait partie du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement, veuillez appeler notre standard téléphonique et demander à être mis en relation avec cette personne. Si elle n’est pas répertoriée comme un membre du personnel de la BEI ou du FEI, vous en serez informé(e). Vous pouvez également appeler notre standard téléphonique si vous souhaitez vérifier si une personne ou une entité particulière représente le Groupe Banque européenne d’investissement.

Si vous souhaitez signaler une manœuvre interdite, y compris une fraude, veuillez contacter la division Enquêtes de la BEI.