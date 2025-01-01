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Vazil Hudák, Vice President, European Investment Bank
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Conference room
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Zdeněk Čech, Senior Economic Advisor, European Commission Representation in the Czech Republic
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Kristin Lang, Head of Division ‘International Banks’,Central and South Eastern Europe Dept (EIB)
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Petr Hladík, Head of Business Development Department, Technology Centre CAS
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Ladislav Dvořák, Strategic Projects Manager, Česká spořitelna
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Ondřej Tučný, CEO, BoldBrick
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Štefan Kuhar, Executive Director, Finance, Tax and Assets Management, Gorenje Group
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Panel for the Case Studies
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Le Groupe BEI organise un séminaire interactif pour présenter la gamme étendue de produits de soutien accessibles aux entreprises innovantes en pleine croissance en République tchèque.

Au titre du dispositif de financement de l'innovation (InnovFin), la BEI dispose de produits spécifiquement conçus pour :

  • les banques et les intermédiaires financiers ;
  • les moyennes et grandes entreprises innovantes ; et
  • les grands projets de recherche et d'innovation lancés par des universités et des centres de recherche publics, notamment.

La BEI propose également des solutions de financement spécialisées pour :

  • des projets inédits de démonstration à l'échelle commerciale dans les secteurs des énergies renouvelables et des piles à hydrogène et à combustible ;
  • des concepteurs de médicaments, vaccins, appareils médicaux, outils de diagnostic ou nouvelles infrastructures de recherche relatifs aux maladies infectieuses, qui ont franchi avec succès l'étape préclinique.

Enfin, la BEI offre des services de conseil aux entreprises et à d'autres promoteurs investissant dans l'innovation, afin de les aider à mieux se préparer à accéder à ses financements ou à ceux d'autres bailleurs de fonds.

Le séminaire consistera en des présentations concises sur les produits et des études de cas, suivies d'un déjeuner-rencontre.

L'UE et le Groupe BEI entendent plus que doubler leur appui combiné à la recherche et à l'innovation en Europe d'ici à 2020, en mettant à disposition plus de 24 milliards d'EUR.

Pour recevoir une invitation à cet événement, veuillez contacter la BEI à l'adresse innovfinevents@bei.org.

  • Programme
  • InnovFin Presentation
  • Case Study Presentation – Česká spořitelna
  • Case Study Presentation – Gorenje

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