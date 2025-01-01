Le Groupe BEI organise un séminaire interactif pour présenter la gamme étendue de produits de soutien accessibles aux entreprises innovantes en pleine croissance en République tchèque.

Au titre du dispositif de financement de l'innovation (InnovFin), la BEI dispose de produits spécifiquement conçus pour :

les banques et les intermédiaires financiers ;

les moyennes et grandes entreprises innovantes ; et

les grands projets de recherche et d'innovation lancés par des universités et des centres de recherche publics, notamment.

La BEI propose également des solutions de financement spécialisées pour :

des projets inédits de démonstration à l'échelle commerciale dans les secteurs des énergies renouvelables et des piles à hydrogène et à combustible ;

des concepteurs de médicaments, vaccins, appareils médicaux, outils de diagnostic ou nouvelles infrastructures de recherche relatifs aux maladies infectieuses, qui ont franchi avec succès l'étape préclinique.

Enfin, la BEI offre des services de conseil aux entreprises et à d'autres promoteurs investissant dans l'innovation, afin de les aider à mieux se préparer à accéder à ses financements ou à ceux d'autres bailleurs de fonds.

Le séminaire consistera en des présentations concises sur les produits et des études de cas, suivies d'un déjeuner-rencontre.

L'UE et le Groupe BEI entendent plus que doubler leur appui combiné à la recherche et à l'innovation en Europe d'ici à 2020, en mettant à disposition plus de 24 milliards d'EUR.

Pour recevoir une invitation à cet événement, veuillez contacter la BEI à l'adresse innovfinevents@bei.org.