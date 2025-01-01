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Dans le cadre de la consultation publique sur la révision de la politique de prêt de la BEI en matière de transport, la BEI a organisé un webinaire d’information à l’intention des parties intéressées.

Kris Peeters, vice-président de la BEI, a lancé l’événement. Après les remarques liminaires de Hakan Lucius , directeur du département Responsabilité d’entreprise, la journée a été divisée en plusieurs sessions couvrant les secteurs des transports (matin) et des thèmes généraux (après-midi). Au cours de ces sessions, les parties prenantes ont été invitées à échanger directement avec le personnel de la BEI sur les questions en jeu dans le cadre de la révision. La journée s’est terminée par un résumé des discussions, présidé par Gavin Dunnett, directeur de la mobilité, et une allocution de clôture de Kris Peeters, vice-président de la BEI.

Les présentations réalisées au cours de l’événement et un résumé des débats ont été publiés sur le site web de la consultation publique après le webinaire.

Pour toute question, merci d’écrire à tlpconsultation@eib.org.

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