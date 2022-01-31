L’investissement dans un contexte de forte rigueur budgétaire

L’Oesterreichische Nationalbank (OeNB) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont organisé conjointement un échange de haut niveau sur les conséquences des politiques de rigueur budgétaire pour l’investissement.

Les participants à la conférence ont examiné l’état des lieux des besoins d’investissements et de leur financement en Autriche dans un contexte d’incertitude mondiale, d’accroissement des barrières commerciales et de limitation de la marge de manœuvre budgétaire. La dette publique a augmenté sous l’effet des différents chocs économiques de ces dernières années, et de nombreux États tentent à présent de maîtriser leur déficit et de consolider leur budget. La politique de rigueur budgétaire pèse sur la demande intérieure et, plus particulièrement, sur les dépenses d’investissement, qui sont indispensables à la compétitivité à long terme. Parallèlement, les investissements porteurs de transformation demeurent essentiels pour renforcer la compétitivité et mener à bien la décarbonation. L’enquête de la BEI sur l’investissement apporte un éclairage sur la situation en matière d’investissement en Autriche et en Europe.

Après l’allocution liminaire de Robert Holzmann, gouverneur de la Banque nationale d’Autriche, Thomas Östros, vice-président de la BEI, a présenté les principales conclusions de l’enquête 2024 de la BEI sur l’investissement pour l’Autriche. Cette présentation a permis d’examiner de plus près les entreprises autrichiennes à travers le prisme de l’enquête de la BEI sur l’investissement, en analysant leurs résultats, leur transformation, leurs perspectives opérationnelles, les difficultés qu’elles rencontrent et les facteurs qui influent sur leur croissance.

Une table ronde de haut niveau sur le financement des investissements en période de rigueur budgétaire a clôturé l’événement.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter event-management@oenb.at ou event@eib.org