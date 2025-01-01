Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Dans le cadre de la consultation publique sur le Cadre de durabilité environnementale et sociale de la BEI, la BEI a organisé une série de webinaires à l’intention des parties prenantes intéressées. Ils ont porté sur la politique environnementale et sociale de la BEI et ses onze normes en la matière, ainsi que sur des questions transversales telles que les droits humains.

Après une courte présentation, les participants ont été invités à s’entretenir directement avec un groupe d’experts compétents de la BEI sur les questions clés qui seront traitées lors de la révision. Les participants ont également soumis des questions et des commentaires par écrit.

Les événements se sont déroulés en anglais et ont été traduits en français, en espagnol et en portugais.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page web des webinaires.

Autres événements pouvant vous intéresser

30-31
Oct Jui
2025 2026

Tournée d’information du Groupe BEI sur le logement

La BEI a organisé une tournée d’information sur le logement pour communiquer de plus amples informations sur la manière dont les États membres peuvent bénéficier de son offre à tous les niveaux (national, régional et local).
Aménagement urbain Des logements abordables et durables Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
2
Jun
2026

The Circular City Centre - C3 webinar

How cities support circularity in the textiles value chain
Cities Urban development Circular economy Climate and environment Social infrastructure
11
Jun
2026

Réunion n°594 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne