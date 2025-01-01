Dans le cadre de la consultation publique sur le Cadre de durabilité environnementale et sociale de la BEI, la BEI a organisé une série de webinaires à l’intention des parties prenantes intéressées. Ils ont porté sur la politique environnementale et sociale de la BEI et ses onze normes en la matière, ainsi que sur des questions transversales telles que les droits humains.

Après une courte présentation, les participants ont été invités à s’entretenir directement avec un groupe d’experts compétents de la BEI sur les questions clés qui seront traitées lors de la révision. Les participants ont également soumis des questions et des commentaires par écrit.

Les événements se sont déroulés en anglais et ont été traduits en français, en espagnol et en portugais.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page web des webinaires.