Luxembourg
18
nov 2026

Réunion n°599 du Conseil d’administration

EIB headquarters, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie :

  • l’ordre du jour de la réunion, au moins quatre jours avant la séance ;
  • le procès-verbal de la séance, notamment la liste des conflits d’intérêts déclarés par les participants concernant un projet à financer. En principe, le procès-verbal est approuvé à la réunion suivante, puis il est publié sur le site web de la Banque.

30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.

Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure
4
Fev
2026

Réunion n°590 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie

Conseil d'administration
11
-
12
Fev
2026

Green Gateway – Climate finance in action

The EIB Group is pleased to announce the upcoming 'Green Gateway - Climate finance in action' event, taking place on Wednesday, 11 and Thursday, 12 February 2026 in Luxembourg, with support from the InvestEU Advisory Hub.