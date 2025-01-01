Gagnant du European Excellence Award 2020, catégorie « Sustainability & Environment »

Gagnant du In2 SABRE Award 2021, catégorie « Social Media & Community Management » : meilleure utilisation des réseaux sociaux et des blogs

Les changements climatiques : la plus grande des menaces guettant l’humanité. Un si grand nombre de personnes doivent y répondre et le faire de manières si variées qu’il vous est difficile de savoir exactement ce que vous pourriez faire. Notre série d’articles « Solutions pour le climat » expose les défis et présente les solutions, en vous montrant précisément comment vous devez agir pour qu’elles deviennent réalité. Que vous soyez un décideur politique, une institution financière ou un simple citoyen, « Solutions pour le climat » est votre feuille de route pour sauver l’humanité.

"Climate Solutions", also available as a podcast and an e-book