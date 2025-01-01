La BEI a développé des partenariats étroits avec des centaines de banques et d'établissements financiers dans tous les États membres de l'UE et dans les pays dans lesquels elle a pour mandat d'exercer ses activités.

Ces partenariats conjuguent la puissance financière de la BEI et le savoir-faire spécifique du secteur bancaire.

Ces partenariats mis en place avec la communauté bancaire présentent plusieurs avantages :