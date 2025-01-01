La BEI a développé des partenariats étroits avec des centaines de banques et d'établissements financiers dans tous les États membres de l'UE et dans les pays dans lesquels elle a pour mandat d'exercer ses activités.
Ces partenariats conjuguent la puissance financière de la BEI et le savoir-faire spécifique du secteur bancaire.
Ces partenariats mis en place avec la communauté bancaire présentent plusieurs avantages :
- ils permettent à la BEI d'optimiser son activité sur les marchés des capitaux en assurant le placement réussi de ses émissions et leur suivi sur le marché secondaire par l'intermédiaire de banques spécialisées ;
- ils contribuent au financement d'investissements de grande dimension par la mise en place de montages financiers solides, adaptés aux besoins des projets, sous forme soit de cofinancements, soit de financements faisant l'objet d'une intermédiation ;
- ils relayent auprès des collectivités locales et des petites et moyennes entreprises (PME) les lignes de crédit mises en place par la BEI pour le financement d'investissements de petite dimension.