Le Contrôle interne est une deuxième ligne de défense indépendante qui joue un rôle de supervision et de conseil concernant les méthodes du cadre de contrôle interne et qui rend compte des risques de la BEI en matière de contrôle aux cadres de direction. Le Contrôle interne a notamment pour objectifs, d’une part, d’instaurer une plateforme commune destinée à évaluer les risques de la BEI en matière de contrôle et à en rendre compte et, d’autre part, d’appuyer la mise en œuvre d’un cadre de contrôle interne cohérent, axé sur des processus, qui englobe les principaux risques et activités de la Banque.

Le Contrôle interne vise également à aligner en permanence les méthodes du cadre de contrôle interne de la Banque sur les normes internationales existantes en matière de contrôle, ainsi que sur la réglementation bancaire européenne relative à la gouvernance des banques.

Par ses interventions, le Contrôle interne contribue à instaurer une culture de sensibilisation au contrôle interne qui intègre les dimensions « risques » et « contrôle » dans la prise de décision. Il favorise également l’échange d’informations entre les lignes de défense en vue d’intégrer les enseignements tirés dans le cadre de contrôle interne existant.