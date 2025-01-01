Cette direction indépendante mise en place dans le cadre de mesures visant à renforcer les contrôles financiers au sein de la Banque est responsable de la comptabilité générale et de l’établissement des états financiers de la Banque. Le Contrôle financier est aussi invité à formuler un deuxième avis sur certains aspects des politiques financières de la Banque et sur leur application.

La fonction de contrôle financier couvre l’ensemble des activités de la Banque dont les flux de données ont une incidence importante sur la situation financière, tels que le risque de crédit, les indicateurs de résultat, les systèmes d’information et de gestion, le budget administratif, la gestion actif-passif et les risques de marché. Elle inclut dès lors l’analyse des instruments de gestion financière ainsi que des systèmes qui y sont associés.