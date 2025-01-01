Les auditeurs externes sont les vérificateurs aux comptes indépendants nommés par, et directement responsables devant, le Comité de vérification, lequel s'assure de leur indépendance et de l'absence de conflits d'intérêts, ainsi que du respect de la politique de la Banque concernant la prestation de services autres que d'audit.

En 2012, le Comité de vérification, en consultation avec le Comité de direction de la BEI, a donné son accord au renouvellement du mandat (initialement de quatre ans) du cabinet KPMG en qualité d'auditeur externe du Groupe BEI, pour une période de trois ans et selon les termes de l'appel d'offres de 2008.

En 2014, le Comité de vérification, en consultation avec le Comité de direction de la BEI, a approuvé la reconduction du mandat de KPMG en qualité d'auditeur externe du Groupe BEI pour une période d'un an, jusqu'en 2016. Un nouvel appel d'offres sera lancé en 2015 pour sélectionner le cabinet d'audit qui assurera la vérification externe des comptes du Groupe à partir du 1er janvier 2017.

La politique générale de la BEI est de ne pas autoriser les vérificateurs externes à exercer d'autres activités que celles prévues dans l'accord-cadre pour les services d'audit. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le cabinet KPMG n'a eu à fournir aucun service autres que ceux liés à sa mission d'audit et de certification.