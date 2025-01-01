Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

European Union

Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est le service diplomatique de l’Union européenne. Il gère les relations diplomatiques de l’UE avec les pays non membres et mène la politique étrangère et de sécurité de l’Union. Son siège se situe à Bruxelles et il dispose d’un réseau de délégations partout dans le monde. Il vise à accroître l’influence de l’Europe à l’échelle mondiale en renforçant la cohérence et l’efficacité de la politique étrangère de l’UE.

En sa qualité d’institution de l’Union européenne, la BEI collabore avec le SEAE afin de promouvoir les politiques de développement de l’UE à l’étranger.

