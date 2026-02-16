Politique JNC du Groupe BEI – Foire aux questions (FAQ)

Une « juridiction non conforme » (« JNC ») est une juridiction classée par au moins l’une des organisations de référence comme n’ayant pas suffisamment progressé vers une mise en œuvre satisfaisante des normes européennes et (ou) internationales en lien avec la LBC-FT et (ou) des normes de transparence fiscale ou de bonne gouvernance fiscale.

Ce terme recouvre les deux catégories suivantes :

1. « juridiction faisant l’objet de restrictions », une juridiction classée par au moins l’une des organisations de référence comme « non conforme », « partiellement conforme », « non coopérative » ou s’étant vu attribuer une notation d’un niveau équivalent au titre des normes internationales et (ou) européennes susmentionnées ; et

2. « juridiction interdite », une juridiction :

i) classée par au moins l’une des organisations de référence comme présentant des risques persistants et importants en matière de LBC-FT, ayant échoué, à plusieurs reprises, à traiter et (ou) à corriger (le cas échéant) des carences stratégiques détectées dans son cadre LBC-FT et au sujet de laquelle l’organisation de référence ayant établi le classement a émis un appel à action qui s’adresse à ses membres ; ou

ii) faisant l’objet de restrictions à la fois pour des motifs liés à la LBC-FT et des raisons fiscales.