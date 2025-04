Fiscalité : éviter l’usage abusif des opérations du Groupe BEI

Engagement du Groupe BEI

Le Groupe BEI attache une grande importance à l’intégrité et à la bonne gouvernance et est résolu à ce que ses politiques et procédures destinées à éviter l’utilisation abusive de ses opérations à des fins d’activités criminelles telles que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les infractions fiscales (par exemple, la fraude fiscale) et les pratiques d’évasion fiscale (les « activités ciblées ») soient conformes aux principes et aux normes prescrits par la législation européenne en vigueur, aux meilleures pratiques bancaires et aux normes qui s’appliquent sur le marché. Le Groupe BEI s’efforce de conclure des relations d’affaires avec des contreparties contractantes qui observent la législation applicable et les meilleures normes en vigueur sur le marché. Il exige dès lors de ses contreparties contractantes qu’elles se conforment à l’ensemble de la législation applicable, y compris dans les domaines de la LBC-FT et de la fiscalité.

Dans ce processus, et plus particulièrement pour les questions fiscales, le Groupe BEI se fonde sur les notations et (ou) les listes établies par les organisations de référence pour évaluer le niveau de respect et (ou) de mise en œuvre des normes internationales et (ou) européennes dans les domaines de la LBC-FT et de la bonne gouvernance fiscale, notamment en lien avec des activités ciblées (les « listes de référence »), et s’y conforme. Les organisations de référence sont des organisations et des organismes de normalisation, dont l’Union européenne (UE), les Nations unies, le Fonds monétaire international, le G20, le Conseil de stabilité financière, le Groupe d’action financière (GAFI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) et toute organisation leur succédant (les « organisations de référence »). En cas de divergence entre les notations ou listes fournies dans les différentes listes de référence, les listes de référence publiées par l’UE priment.

Le Groupe BEI a pleinement conscience que les juridictions en non-conformité (les « JNC ») peuvent poser de graves problèmes d’intégrité et qu’elles sont particulièrement exposées au risque de facilitation des activités ciblées. En vue d’atténuer le risque d’utilisation abusive des opérations de financement et d’investissement du Groupe BEI à des fins d’activités ciblées, la version révisée de la politique JNC du Groupe BEI introduit une approche conçue pour i) mettre en place des mécanismes appropriés destinés à protéger le Groupe BEI contre le risque d’intégrité et de réputation lié à une telle utilisation abusive, ii) soutenir les efforts déployés par les organisations de référence afin de créer des conditions de concurrence égales entre les juridictions dans les domaines de la LBC-FT et de la bonne gouvernance fiscale, et iii) promouvoir l’intégrité sur les marchés financiers.