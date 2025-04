Politique JNC du Groupe BEI – Foire aux questions (FAQ)

Le Groupe BEI a pour engagement :

i) d’appliquer de manière continue une politique et des procédures strictes à l’égard de la fraude et de l’évasion fiscales ainsi que du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; et

ii) de soutenir les évolutions politiques et réglementaires dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale promue notamment par l’UE, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements (le « Forum mondial »).

La politique JNC du Groupe BEI précise les normes applicables à la procédure d’audit préalable des opérations présentant des liens avec des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives, et énonce une approche générale du Groupe BEI en matière de bonne gouvernance fiscale. Elle réaffirme également les attentes du Groupe BEI vis-à-vis de ses contreparties contractantes en ce qui concerne la communication des informations pertinentes en matière de bonne gouvernance fiscale durant la procédure d’audit préalable en matière d’intégrité fiscale et, le cas échéant, tout au long de la relation d’affaires.