Conseils pour poser sa candidature

Voici quelques conseils qui vous aideront pour les différentes étapes de votre parcours :
Votre candidature
- Comprenez les exigences du poste et votre motivation : cherchez le plus d’informations possibles sur le poste, les activités de la Banque et le service que vous souhaitez intégrer, et postulez aux offres qui correspondent le mieux à vos atouts, compétences et aspirations. Si votre profil correspond clairement et que vous témoignez d’une motivation forte et réelle, vous aurez déjà fait un grand pas vers une candidature réussie.
- Soignez votre lettre de motivation : lorsque vous lisez une offre d’emploi, vous vous voyez peut-être déjà occuper ce poste et vous pensez être la personne idéale. Dans votre lettre de motivation, c’est ce message que vous devez faire passer, en expliquant comment vos compétences vous aideront à remplir ces fonctions et pourquoi vous voulez décrocher ce poste. Cet espace vous appartient : racontez-nous votre histoire !
Votre curriculum vitæ
- Soyez concis(e) : décrivez brièvement, mais de manière exhaustive, vos qualifications. Nous examinerons attentivement chaque candidature, mais assurez-vous de mettre en évidence la façon dont vous répondez à nos exigences.
- Soyez vous-même : évitez les modèles types de CV trouvés sur le web que d’autres candidat(e)s pourraient utiliser. Dites-nous qui vous êtes avec vos propres mots et expliquez vos aptitudes, vos compétences et vos réalisations. Utilisez des phrases actives pour nous expliquer exactement ce que vous avez réalisé dans des domaines d’expertise pertinents.
- Soyez spécifique : chaque emploi est différent et possède un langage qui lui est propre. C’est pourquoi chaque candidature est unique. Votre candidature doit être adaptée au poste concerné.
Vos tests en ligne
Avant de passer le test d’aptitude en ligne, il est important de vous familiariser avec les types, le format et les durées des questions. S’entraîner avec des tests comparables en amont peut vous aider à vous sentir plus à l’aise et à améliorer vos résultats.
Votre entretien
- Entraînez-vous : que vous le fassiez avec un(e) ami(e), devant un miroir ou devant la caméra, c’est absolument crucial. Évaluez votre capacité à parler de vous, de vos compétences et de votre expérience.
- Notez des informations sur votre expérience : préparez une série de petites histoires, truffées d’exemples concrets, qui résument votre expérience professionnelle, vos compétences et vos accomplissements qui pourraient être importants pour le poste. Cet exercice vous aidera à vous rappeler ces informations le jour de l’entretien. Racontez votre histoire de manière structurée, dans un ordre simple, pour décrire le contexte, votre rôle spécifique, votre contribution, les résultats obtenus et les enseignements que vous en avez tirés.
- Faites des recherches : prenez le temps de lire de la documentation et des informations sur la Banque, le département ou la division où vous postulez et ses activités. Vous trouverez énormément d’informations sur notre site web, sur nos comptes de réseaux sociaux ou dans l’actualité. Montrez-nous votre intérêt !
- Soyez vous-même : n’essayez pas de jouer un rôle ou de suivre un scénario qui manquerait d’authenticité. Laissez transparaître votre véritable personnalité. Ici, à la BEI, nous recherchons des personnes sincères qui pourront s’épanouir dans notre culture.