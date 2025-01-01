Notre procédure de recrutement

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
À la Banque européenne d’investissement, le recrutement ne se limite pas à pourvoir des postes : il s’agit d’identifier les bonnes personnes pour façonner l’avenir de l’Europe et au-delà. Jetez un œil à notre procédure de sélection.

Pour tout besoin d’aménagement raisonnable durant la procédure de recrutement, veuillez nous contacter à disability@eib.org.

1. Recherche d’offres d’emploi

Toutes les offres d’emploi ouvertes aux candidat(e)s externes sont publiées sur notre portail dédié, où vous trouverez des informations détaillées sur les fonctions, les responsabilités ou encore les qualifications requises. Pour postuler, il suffit de créer un compte, que vous pourrez également utiliser pour de futures candidatures. Vous pouvez également vous inscrire à des alertes par courriel afin de recevoir de nouvelles offres d’emploi qui correspondent à vos centres d’intérêt.

Jetez un œil à nos critères d’admissibilité  

2. Candidature

Si l’une de nos offres d’emploi vous intéresse, veuillez postuler via notre portail dédié en envoyant votre curriculum vitae et votre lettre de motivation et en répondant aux questions de présélection spécifiques au poste.

Nous n’acceptons que les candidatures et les CV en anglais ou en français, nos deux langues de travail officielles. Nous vous encourageons à envoyer votre candidature pour les postes qui correspondent le mieux à vos compétences et à vos centres d’intérêt.

Conseils utiles pour poser sa candidature  

3. Examen préliminaire

Une fois que vous avez envoyé votre candidature, nous l’examinons soigneusement afin d’évaluer dans quelle mesure vos qualifications correspondent au poste. Si vous êtes présélectionné(e), nous vous inviterons ensuite à participer à un entretien en ligne, où vous pourriez devoir répondre à la fois à des questions préenregistrées à l’oral et à d’autres questions par écrit. Pour certains postes, nous pourrions également vous demander de passer un test technique pour mieux évaluer vos compétences et votre expertise.

Pour les fonctions d’encadrement, les candidat(e)s présélectionné(e)s participeront également à des tests approfondis dans un centre d’évaluation externe, conçus pour évaluer des compétences clés en matière d’encadrement et de comportement. Une fois cette procédure terminée, vous recevrez un rapport de synthèse, valable un an, et pourrez demander que l’on vous fasse part de commentaires.

Compétences de base pour travailler à la BEI  

4. Entretien et tests supplémentaires

Si nous vous sélectionnons pour la phase suivante, nous vous inviterons à passer un entretien, en personne ou en ligne, en présence d’un comité de sélection. Cet entretien nous aidera à en apprendre davantage sur vos compétences et votre expérience et à déterminer si vous correspondez au poste, tout en vous donnant l’occasion de rencontrer des membres de l’équipe qui recrute et de poser des questions. En fonction du poste, des évaluations supplémentaires pourraient être requises, par exemple sous la forme de tests, de présentations ou d’études de cas spécifiques.

Nous procédons également à des évaluations en ligne de votre capacité à raisonner et de votre personnalité pour comprendre vos préférences de travail et vos processus de réflexion. Les résultats de ces tests restent valables pendant un an et sont partagés avec les responsables des équipes qui cherchent à recruter et les membres du comité de sélection.

5. Offre et vérifications préalables à l’embauche

Une fois les évaluations et les entretiens terminés, les candidat(e)s sélectionné(e)s reçoivent une offre conditionnelle de la BEI, détaillant le salaire, les indemnités et d’autres informations pertinentes. Cette offre est subordonnée à deux facteurs :

la confirmation de l’aptitude médicale/au travail

Cette aptitude est généralement évaluée après que vous ayez répondu à un questionnaire strictement confidentiel, auquel seul notre service médical a accès.

le résultat satisfaisant de vérifications préalables à l’embauche

Une fois que vous aurez accepté l’offre, nous vous enverrons votre contrat. Vous pourrez alors entamer les étapes suivantes, notamment louer un logement ou inscrire vos enfants à l’école. La BEI vous accompagnera tout au long de la procédure d’intégration.

Avant de lancer les vérifications préalables à l’embauche, nous vous demanderons de remplir une déclaration sur l’honneur. Si cette déclaration est en règle, vous recevrez un contrat assorti d’une clause suspensive, qui est subordonné à l’issue favorable des vérifications préalables à l’embauche gérées par le prestataire externe.

À ce stade, il vous sera donné accès au portail des nouvelles recrues, où vous trouverez de nombreuses informations sur votre installation au Luxembourg et sur les démarches administratives à effectuer avant votre premier jour de travail.

Les contrats à durée indéterminée sont soumis à une période d’essai de 9 mois qui doit être concluante. Pour les contrats à durée déterminée, la période d’essai peut être de 3 à 6 mois.

6. Intégration

Il s’agit de la dernière étape si vous avez reçu une offre d’emploi officielle. À l’occasion de votre premier jour au sein de la BEI, vous participerez à une séance d’intégration au cours de laquelle vous rencontrerez des collègues et en apprendrez davantage sur l’institution.

