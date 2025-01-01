Notre procédure de recrutement

1. Recherche d’offres d’emploi
4. Entretien et tests supplémentaires
Si nous vous sélectionnons pour la phase suivante, nous vous inviterons à passer un entretien, en personne ou en ligne, en présence d’un comité de sélection. Cet entretien nous aidera à en apprendre davantage sur vos compétences et votre expérience et à déterminer si vous correspondez au poste, tout en vous donnant l’occasion de rencontrer des membres de l’équipe qui recrute et de poser des questions. En fonction du poste, des évaluations supplémentaires pourraient être requises, par exemple sous la forme de tests, de présentations ou d’études de cas spécifiques.
Nous procédons également à des évaluations en ligne de votre capacité à raisonner et de votre personnalité pour comprendre vos préférences de travail et vos processus de réflexion. Les résultats de ces tests restent valables pendant un an et sont partagés avec les responsables des équipes qui cherchent à recruter et les membres du comité de sélection.
5. Offre et vérifications préalables à l’embauche
Une fois les évaluations et les entretiens terminés, les candidat(e)s sélectionné(e)s reçoivent une offre conditionnelle de la BEI, détaillant le salaire, les indemnités et d’autres informations pertinentes. Cette offre est subordonnée à deux facteurs :
Cette aptitude est généralement évaluée après que vous ayez répondu à un questionnaire strictement confidentiel, auquel seul notre service médical a accès.
Une fois que vous aurez accepté l’offre, nous vous enverrons votre contrat. Vous pourrez alors entamer les étapes suivantes, notamment louer un logement ou inscrire vos enfants à l’école. La BEI vous accompagnera tout au long de la procédure d’intégration.
Avant de lancer les vérifications préalables à l’embauche, nous vous demanderons de remplir une déclaration sur l’honneur. Si cette déclaration est en règle, vous recevrez un contrat assorti d’une clause suspensive, qui est subordonné à l’issue favorable des vérifications préalables à l’embauche gérées par le prestataire externe.
À ce stade, il vous sera donné accès au portail des nouvelles recrues, où vous trouverez de nombreuses informations sur votre installation au Luxembourg et sur les démarches administratives à effectuer avant votre premier jour de travail.
Les contrats à durée indéterminée sont soumis à une période d’essai de 9 mois qui doit être concluante. Pour les contrats à durée déterminée, la période d’essai peut être de 3 à 6 mois.
6. Intégration
Il s’agit de la dernière étape si vous avez reçu une offre d’emploi officielle. À l’occasion de votre premier jour au sein de la BEI, vous participerez à une séance d’intégration au cours de laquelle vous rencontrerez des collègues et en apprendrez davantage sur l’institution.