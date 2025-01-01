Nos critères d’admissibilité

Nationalité

En principe, nous pouvons accepter les candidatures des ressortissants de tous les États membres de l’Union européenne.

Nous n’appliquons pas de système de quotas, mais nous nous efforçons d’atteindre une représentation équilibrée des nationalités des États membres de l’UE parmi nos collègues, conformément à l’article 11, paragraphe 7, des statuts de la Banque.

Les seules exceptions à ce principe de la nationalité s’appliquent aux fonctions d’agents locaux, qui sont les postes disponibles dans nos bureaux à l’extérieur de l’UE.

Nous pouvons aussi offrir chaque année des possibilités de stage au titre du programme du Fonds pour l’inclusion financière (FIF) pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).