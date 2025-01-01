Nos critères d’admissibilité

Pour pouvoir postuler, vous devez satisfaire à deux critères :
Nationalité
En principe, nous pouvons accepter les candidatures des ressortissants de tous les États membres de l’Union européenne.
Nous n’appliquons pas de système de quotas, mais nous nous efforçons d’atteindre une représentation équilibrée des nationalités des États membres de l’UE parmi nos collègues, conformément à l’article 11, paragraphe 7, des statuts de la Banque.
Les seules exceptions à ce principe de la nationalité s’appliquent aux fonctions d’agents locaux, qui sont les postes disponibles dans nos bureaux à l’extérieur de l’UE.
Nous pouvons aussi offrir chaque année des possibilités de stage au titre du programme du Fonds pour l’inclusion financière (FIF) pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Langues
L’anglais et le français sont nos deux langues de travail officielles, et il serait idéal de bien maîtriser ces deux langues. Même si la maîtrise d’une seule langue (généralement l’anglais) suffit souvent, les candidat(e)s qui n’ont pas le niveau que nous demandons* dans l’autre langue peuvent tout de même être embauché(e)s, à condition de s’engager à améliorer leurs compétences une fois à la BEI. Dans ce cas, nous vous aiderons à atteindre le niveau requis.
Pour certaines fonctions, la maîtrise d’une langue supplémentaire peut également être exigée. Veuillez vérifier les offres d’emploi pour en savoir plus sur les exigences linguistiques spécifiques liées à la fonction.
* Le niveau de langue requis ne correspond pas à une capacité professionnelle complète, mais aux niveaux B1 ou B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.