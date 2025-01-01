Vivre au Luxembourg

Une communauté d’expatriés accueillante

Avec une population composée à plus de 47 % de résidents étrangers, le Luxembourg représente un mélange de toutes les cultures de la planète.

Le pays peut se prévaloir d’une économie robuste et stable, portée par un large éventail de secteurs, dont la finance, la technologie et la logistique. Le choix du Luxembourg comme siège du Groupe BEI témoigne du rôle central du pays dans le paysage économique européen.

La communauté d’expatriés est réputée pour sa chaleur et l’entraide qu’elle propose. Vous ou votre partenaire pourrez ainsi facilement entrer en contact avec des professionnels du monde entier partageant le même état d’esprit. La BEI est membre fondateur de l’International Dual Career Network Luxembourg, une association qui vise à accompagner les partenaires et conjoint(e)s d’employé(e)s expatrié(e)s dans leur intégration professionnelle locale.