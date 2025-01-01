Vivre au Luxembourg

Le Luxembourg est l’un des membres fondateurs de l’Union européenne. Ici, la population d’expatriés bénéficie d’une économie stable, de services administratifs efficaces et d’une communauté qui n’exclut personne.
Pays ouvert, le Luxembourg mise sur un modèle de société marqué par l’accueil de cultures diverses. Il promeut des conditions de vie durables et un cadre favorable à la vie de famille, ce qui en fait un choix attrayant pour les expatriés.
Une très bonne qualité de vie
Le Luxembourg se classe systématiquement en bonne place dans les classements internationaux concernant la qualité de vie. Le pays offre un cadre de vie sûr et propre, un excellent système éducatif pour les familles et une grande variété d’activités de plein air, d’événements culturels et d’espaces de loisirs. En outre, le Luxembourg est connu pour ses paysages pittoresques et ses charmants villages.
Un mode de vie durable
Le Luxembourg a adopté une approche respectueuse de l’environnement, plaçant sa population au cœur de ses plans d’action en matière de climat, de développement urbain, de transport et de gestion des déchets. Le pays accorde une grande importance aux espaces verts et dispose d’un vaste réseau de pistes cyclables.
L’une des caractéristiques marquantes est son engagement en faveur d’un avenir plus propre et plus vert grâce à la gratuité des transports publics. Au Luxembourg, vous pourrez profiter de la commodité d’un transport efficace et respectueux de l’environnement et ainsi réduire votre empreinte carbone.
Une communauté d’expatriés accueillante
Avec une population composée à plus de 47 % de résidents étrangers, le Luxembourg représente un mélange de toutes les cultures de la planète.
Le pays peut se prévaloir d’une économie robuste et stable, portée par un large éventail de secteurs, dont la finance, la technologie et la logistique. Le choix du Luxembourg comme siège du Groupe BEI témoigne du rôle central du pays dans le paysage économique européen.
La communauté d’expatriés est réputée pour sa chaleur et l’entraide qu’elle propose. Vous ou votre partenaire pourrez ainsi facilement entrer en contact avec des professionnels du monde entier partageant le même état d’esprit. La BEI est membre fondateur de l’International Dual Career Network Luxembourg, une association qui vise à accompagner les partenaires et conjoint(e)s d’employé(e)s expatrié(e)s dans leur intégration professionnelle locale.
Ouvert au monde et international
En raison de sa situation géographique centrale, le Luxembourg dispose de bonnes connexions avec les grandes villes européennes, ce qui facilite les voyages et les possibilités commerciales. Du fait de sa population internationale, vous y trouverez une communauté accueillante et inclusive tournée vers le monde. Sa diversité linguistique vous donne une occasion unique d’améliorer vos compétences linguistiques et d’élargir vos horizons culturels.
Environnement propice à la vie de famille
Le Luxembourg est également un pays idéal pour la vie de famille, car il propose une grande variété d’options éducatives et d’activités pour les enfants.
Le système éducatif, réputé pour sa grande qualité et son multilinguisme, dispense un enseignement de renommée mondiale. Avec ses différentes écoles publiques locales, écoles publiques internationales et écoles privées, ainsi que son offre florissante dans le domaine de la culture et du divertissement, le Luxembourg est une destination attrayante pour les expatriés.
Le pays regorge de surprises pour les enfants de tous âges, telles que musées, installations sportives, parcs naturels et châteaux, où vos enfants pourront découvrir un environnement enrichissant.