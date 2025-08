Diversité, équité et inclusion

Nos groupes de ressources pour les employés et nos champions de la diversité, de l’équité et de l’inclusion jouent un rôle essentiel pour atteindre notre objectif d’un cadre de travail plus inclusif. Ensemble, nous coordonnons les activités et les initiatives de la Banque dans les domaines de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Parrainés par les vice-présidents de la BEI, nos groupes de ressources pour les employés sont ouverts à toutes et tous, offrant des espaces sûrs, un soutien et des possibilités de réseautage pour le développement personnel et professionnel. Ces groupes jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des travaux de la Banque en matière de diversité, d’équité et d’inclusion en sensibilisant aux expériences vécues et aux moteurs de changement et en éduquant sur ces sujets.

Nos champions de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (plus de 100 employé(e)s de la BEI dans différentes directions) organisent des événements, sensibilisent et partagent les meilleures pratiques, en promouvant ce thème dans l’ensemble de la Banque.